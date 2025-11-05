Entroterra isolato: da mesi senza telefono. "Siamo preoccupati per gli anziani"

Nessun segnale da agosto nelle frazioni di Ca' Romano e Molino di Bascio

Da agosto 2025 le frazioni di Ca’ Romano e Molino di Bascio, nel comune di Pennabilli, sono completamente isolate dal punto di vista delle comunicazioni. Nessun segnale telefonico fisso e internet, e una copertura mobile quasi inesistente: solo Tim riesce, a tratti, a garantire un minimo di connessione.

A segnalare la situazione è l’azienda Stefani, specializzata nella vendita e assistenza di macchine agricole, con sede a Ca’ Romano. “Senza linea abbiamo difficoltà quotidiane nel nostro lavoro – spiegano dall’azienda – e perfino gli impianti di allarme subiscono malfunzionamenti. Ma ciò che più ci preoccupa è la sicurezza delle persone: qui vivono ancora diversi anziani che utilizzano solo il telefono fisso. In caso di emergenza, non potrebbero chiedere aiuto.”

La problematica non è nuova, raccontano: "Da anni continuiamo a mandare migliaia di segnalazione sui continui disservizi e malfunzionamenti, ma le richieste d’intervento non hanno ancora portato a soluzioni concrete".