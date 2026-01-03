Epifania a Misano: torna il Tuffo della Befana

Alle ore 11:00, nelle acque antistanti Piazzale Roma, il tradizionale Tuffo della Befana di Misano

Doppio appuntamento a Misano Adriatico nel giorno dell’Epifania. Martedì 6 gennaio, al mattino, torna il tradizionale Tuffo della Befana. Alle ore 11:00, nelle acque antistanti Piazzale Roma, i più temerari sfideranno il freddo per immergersi in mare, in compagnia della “vecchia signora”. I primi 60 iscritti riceveranno in omaggio un plaid, mentre per tutti i partecipanti è previsto un rinfresco al termine del bagno.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Croce Adriatica, l’Associazione Volontari di Protezione Civile Misano 2030 e il Consorzio Servizi Spiaggia.

Al pomeriggio, dalle 15:00 alle 17:30, l’appuntamento è in piazza della Repubblica, attorno alla pista di pattinaggio, per la Festa della Befana. A tutti i bambini di Misano Adriatico, fino ai 10 anni, verrà distribuita la calza (in caso di maltempo le calze saranno consegnate all’interno del Cinema Teatro Astra), mentre l’associazione Avis di Misano offrirà a merenda a tutti i partecipanti.

Nel corso del pomeriggio, infine, per il divertimento di piccoli e grandi, ci sarà l’esibizione degli artisti di strada Pink Lady e Giulio Ottaviani.