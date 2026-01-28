Erba Vita Run e Cervia Run fanno squadra: "combo" di iscrizioni per i runner

Erba Vita Run, in programma il 1° febbraio 2026 a Serravalle e Cervia Run, prevista il 22 marzo, con 10 km nel cuore della Riviera

Due appuntamenti, un’unica passione: la corsa. Il G.P.A. San Marino ufficializza la partnership tra Erba Vita Run e Cervia Run, dando vita a una speciale combo iscrizione pensata per tutti i runner che vogliono raddoppiare le emozioni e ottimizzare i costi di partecipazione.

La proposta unisce due manifestazioni molto attese del calendario podistico: Erba Vita Run, in programma il 1° febbraio 2026 a Serravalle (San Marino), con 10 km competitiva (gara nazionale FIDAL, percorso certificato) e prove aperte anche ai non agonisti, e Cervia Run, prevista il 22 marzo, con 10 km nel cuore della Riviera.

Grazie all’accordo, sarà possibile iscriversi a entrambe le gare con un’unica formula dedicata a 28 euro, valorizzando sport, benessere e divertimento in due contesti diversi ma uniti dallo stesso spirito. L’iniziativa mira a rafforzare la community dei runner, favorire la partecipazione e promuovere uno stile di vita attivo.

Le iscrizioni sono disponibili online sul circuito ENDU.