Ernia arriva a Riccione: piazzale Roma si accende con il rap d’autore

Sabato 18 luglio il rapper milanese porta il “Solo per amore Summer tour 2026” a Riccione Music City

Ancora grande musica e un grande interprete della scena rap italiana sarà protagonista del palinsesto estivo riccionese. Sul palco di Riccione Music City in piazzale Roma, sabato 18 luglio, i riflettori si accendono su Ernia, uno dei rapper e cantautori più riconosciuti della sua generazione. A Riccione, l’artista milanese porterà una delle tappe estive del suo “Solo per amore Summer tour 2026”: uno show pensato per coinvolgere il pubblico attraverso energia, presenza scenica e una scrittura capace di raccontare emozioni, esperienze e generazioni. Lo show ha già registrato un enorme successo di pubblico nei palasport italiani e ora è pronto a conquistare il pubblico di Riccione.

Sul palco di piazzale Roma, Ernia porterà il concept del suo ultimo progetto “Per soldi e per amore”, un album intimo e introspettivo che racconta il suo percorso personale e artistico, mettendo al centro temi come il lavoro, le relazioni, la crescita e il rapporto con il proprio vissuto. Lo show rappresenta un viaggio nella maturità dell’artista, mettendo in dialogo le due dimensioni che da sempre caratterizzano la sua produzione: quella pubblica e tagliente e quella più personale e riflessiva.

Accanto ai nuovi brani, la scaletta sarà un viaggio generazionale scandito dalle sue hit più famose, canzoni che hanno letteralmente dominato le classifiche italiane negli ultimi anni. Non mancheranno brani culto come: “Superclassico”, il pluripremiato singolo (certificato 6 volte platino) diventato un vero e proprio inno generazionale; “Ferma a guardare”, la fortunatissima collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari; “Parafulmini, la hit estiva insieme a Bresh e Fabri Fibra che ha fatto ballare l’Italia. In scaletta anche passaggi più intensi tratti da album pietre miliari come “Gemelli” e “Io non ho paura”. Una penna unica nel panorama rap italiano, Ernia si distingue da sempre per la capacità di unire la crudezza e la tecnica del rap classico a una sensibilità pop d’autore. Oggi, con un palmarès da capogiro che vanta oltre 2 miliardi e mezzo di streaming, 43 dischi di platino e 22 dischi d’oro, Ernia si conferma una voce insostituibile del panorama contemporaneo.

Ieri sera, mercoledì 15 luglio, Emma Marrone ha portato sul palco di piazzale Roma una tappa estiva del suo “Live 2026”. Il vento forte, che ha interessato in serata tutta la fascia costiera romagnola, ha costretto l’organizzazione a posticipare l’inizio alle 21:50 ma poi il concerto è entrato nel vivo mettendo in luce tutta l’energia straordinaria della cantante salentina fino a quando una forte pioggia abbattutasi sulla piazza ha indotto Emma a interrompere lo show con qualche brano d’anticipo.



