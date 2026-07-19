Ernia "infiamma" piazzale Roma a Riccione con il suo "Solo per amore Summer Tour"

Le foto del concerto riccionese dell'artista milanese

Ieri sera (sabato 18 luglio) il palco di piazzale Roma a Riccione ha ospitato Ernia, uno dei nomi più in voga dell'attuale panorama musicale italiano. Il cantante milanese ha portato nella Perla Verde una delle tappe del suo "Solo per amore Summer Tour", replicando il successo del suo tour invernale nei palasport di tutta Italia. Lo spettacolo sul palco ha ruotato attorno al concept del suo ultimo lavoro discografico, “Per soldi e per amore”, un album intimo e introspettivo in cui l’artista esplora temi complessi come il lavoro, le relazioni, la crescita e il rapporto con il proprio vissuto. Tra le canzoni che maggiormente hanno scatenato la platea c'è stata naturalmente "Superclassico", singolo premiato con 6 dischi di platino.

Il concerto di Ernia a Riccione: le foto di Daniele Casalboni