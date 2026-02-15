Esordio olimpico per Rafael Mini: lo studente di Novafeltria il più giovane in gara

Slalom gigante: l'unico atleta sammarinese chiude al 65° posto

Rafael Mini ha vissuto ieri, 14 febbraio, una giornata storica con il suo debutto olimpico a Milano-Cortina 2026 sulle nevi del Bormio Ski Center. L’atleta sammarinese, classe 2008 e studente dell’Istituto Tonino Guerra di Novafeltria, era il più giovane al via e ha chiuso la prova di slalom gigante al 65° posto.

Partito con il pettorale numero 72 su 81 atleti in gara, Mini ha affrontato la prima manche del mattino con grande concentrazione, fermando il cronometro sull’1’29’’88 e piazzandosi in 70ª posizione.

Nel pomeriggio è tornato in pista per la seconda manche, interpretata con maggiore determinazione: il tempo di 1’22’’68 gli ha consentito di recuperare alcune posizioni e di chiudere al 65° posto finale.