Espongono sulla battigia la merce, ma vengono colti sul fatto: sanzionati due venditori abusivi

Il blitz della Polizia Locale a Bellaria Igea Marina

Con la stagione estiva che entra nel vivo, sulle spiagge partono le operazioni anti-abusivismo della Polizia Locale. A Bellaria Igea Marina, lunedì mattina, sono stati sequestrati oltre cento capi di abbigliamento, mentre due venditori abusivi sono stati sanzionati. Il blitz dei cinque agenti di Polizia Locale, impegnati nelle attività di controllo, ha riguardato la zona Cagnona e Igea Marina. Due i venditori abusivi sanzionati: avevano steso la merce, cento capi di abbigliamento da donna, sulla battigia, per venderli ai turisti. A Bellaria Centro invece gli agenti hanno invece rinvenuto e recuperato diverse decine di ombrelli, abbandonati sul momento dai venditori abusivi per evitare i controlli.

“Limitare l’abusivismo commerciale significa anche tutelare tutte le forme di commercio regolari e stabili, già provate da sfide e contesti difficili, e garantire una vacanza più serena e meno disturbo possibile ai fruitori delle nostre spiagge. Un plauso quindi al nostro Comando per il segnale forte dato con questi primi sequestri", commenta l'assessore Ivan Monticelli.