Espulso dopo 10 giorni in Italia: beccato con 12 dosi di cocaina nel contachilometri

La questura di Rimini ha arrestato un cittadino albanese per detenzione di supefacenti

La Questura di Rimini ha arrestato in flagranza di reato un cittadino albanese, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto è stato trovato in possesso di dodici dosi di cocaina, occultate all’interno del supporto del quadro contachilometri dell’autoveicolo che aveva in uso.

L’uomo era giunto in Italia appena dieci giorni prima, facendo ingresso sul territorio nazionale per motivi di turismo. Lo straniero ha potuto dunque soggiornare regolarmente in Italia per un periodo complessivo di novanta giorni.

A seguito dell’arresto, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini ha proceduto con l'espulsione immediata dello straniero e l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento di espulsione è stato eseguito con accompagnamento coattivo alla frontiera da parte di personale della Polizia di Stato.

Nell’ambito della medesima attività di contrasto all’immigrazione irregolare, l’Ufficio Immigrazione ha inoltre proceduto all’espulsione di un cittadino marocchino rintracciato sul territorio nazionale da personale della Polizia Locale di Riccione. Dagli accertamenti effettuati è emerso che lo straniero era già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Rimini, con conseguenti misure alternative disposte dal Questore di Rimini, alle quali tuttavia non aveva ottemperato.

L’espulsione è stata eseguita con l’accompagnamento alla frontiera da parte di personale di scorta della Questura di Rimini e della 8° Zona Polizia di Frontiera di Pisa.