Estate 2026, Rimini cresce: luglio oltre le aspettative e agosto punta al tutto esaurito

I dati di HBenchmark confermano una stagione in crescita: occupazione in aumento, prenotazioni in anticipo rispetto al 2025

La stagione estiva 2026 si conferma solida e in crescita a Rimini. I dati definitivi di luglio e i dati predittivi di agosto raccolti dalla piattaforma di Hospitality Data Intelligence HBenchmark descrivono un mercato turistico dinamico, alimentato da un ricco calendario di eventi e manifestazioni e dall’incremento di traffico dell’aeroporto Fellini.

Luglio 2026: performance oltre le aspettative

Il mese di luglio si è chiuso con un’occupazione consolidata media dell’84,9%, segnando un incremento di +1,1 punti percentuali rispetto all’83,8% registrato nel luglio dell’anno precedente.

L’andamento mensile mostra come l’asset strategico degli eventi territoriali abbia costantemente sostenuto il riempimento delle camere:

inizio mese: picchi dell'91% tra il 4 e il 5 luglio in concomitanza con i Campionati FIDESM 2026;

metà mese: ottime performance per il Cartoon Club 2026, che ha spinto l’occupazione oltre l’85% nel periodo;

a fine mese, gli eventi Rimini Summer Pride e Romagna WOW (quest’ultimo a cavallo con il primo weekend di agosto) hanno mantenuto alta l'attenzione, stabilizzando l'occupazione al di sopra dell'80%.

Agosto 2026: prenotazioni solide e Ferragosto vicino al ‘tutto esaurito’

Alla data odierna del 4 agosto 2026, l'occupazione già acquisita per il mese in corso è pari al 74,7%. Un dato che, nel confronto storico omogeneo (ovvero paragonato a quanto già prenotato alla stessa identica data del 4 agosto 2025), mostra una crescita netta di +2,1 punti percentuali (quando l’acquisito era fermo al 72,6%). Il dato reale finale di agosto 2025 si era poi attestato all’87,8%, una quota che la destinazione si appresta a ‘sfidare’ grazie ai flussi last minute che dovrebbero garantire anche tassi di riempimento superiori al 90% per il periodo di Ferragosto.

Eccellenti anche le proiezioni per la seconda metà del mese, soprattutto grazie al Meeting 2026 e allo storico appuntamento della visita di Papa Leone XIV a Rimini, che garantiranno un’estensione della stagione con elevati tassi di occupazione alberghiera.

A sostenere la buona performance di luglio e le positive prospettive per agosto contribuisce anche la crescente internazionalizzazione della destinazione, favorita dall'incremento dei passeggeri dell'Aeroporto Internazionale Federico Fellini, che continua ad ampliare il bacino di visitatori provenienti dai principali mercati esteri.