Estate a Riccione, la Perla Verde si promuove con un murale a Milano

Un maxi murale di 170 metri quadrati nell’area di Porta Nuova, tra il Bosco verticale e piazza Gae Aulenti

"Sarà un’esplosione di colori da cui si irradia tutta l’energia di Riccione, mentre sullo sfondo si stagliano le silhouette delle cabine in spiaggia". Così l'amministrazione comunale annuncia una nuova iniziativa promozione: un murale che per tutto il mese di aprile apparirà a Milano e che caratterizzerà "per il secondo anno consecutivo, la campagna di comunicazione che la Perla verde ha scelto di portare in una delle vetrine più prestigiose d’Europa".

Ad aprile, nel cuore della metropoli lombarda, prenderà così forma un maxi murale di 170 metri quadrati nell’area di Porta Nuova, tra il Bosco verticale e piazza Gae Aulenti, simboli della Milano contemporanea. Riccione rafforza così la propria strategia di comunicazione e promozione turistica puntando sull’arte urbana attraverso un progetto di socialArtvertising realizzato da Outdoora, azienda milanese che trasforma lo spazio pubblico in uno strumento di relazione, valore e impatto sociale.

"La scelta del periodo non è casuale. L’opera sarà realizzata in concomitanza con la Milan Design Week, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al design e alla creatività. Un’occasione strategica per intercettare un pubblico ampio e profilato: creativi, professionisti, media, buyer e visitatori stranieri, in una fase dell’anno cruciale per la pianificazione delle vacanze estive", evidenzia l'amministrazione comunale.