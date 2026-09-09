Estate all’insegna del volontariato: 62 giovani coinvolti in 15 progetti a Rimini

Conclusa alla Darsena la prima edizione di “YoungER Card”: coinvolti ragazzi tra i 14 e i 29 anni

Si è svolta ieri (martedì 8 settembre) alla darsena di Rimini la giornata conclusiva della prima edizione del progetto "YoungER card" promossa dall'Ufficio Politiche giovani del Comune che nei mesi estivi ha coinvolto 62 ragazze e ragazzi del territorio in 15 progetti di volontariato, promossi da altrettante associazioni in tanti ambiti diversi. La giornata è stata aperta dai saluti dell’assessora Francesca Mattei e di VolontaRomagna, realtà che insieme hanno accompagnato il percorso dei giovani volontari fin dalla partenza dei progetti, avviata con la fine dell'anno scolastico. La mattinata è stata dedicata alla realizzazione di un Hackathon, una maratona di progettazione intensiva coordinata da Fattor Comune che è stata dedicata al tema giovani e volontariato, mentre nel pomeriggio l'assessora ha consegnato i premi ai giovani che hanno partecipato ai progetti.

La "YoungER card", è una tessera promossa dalla Regione Emilia Romagna rivolta ai giovani dai 14 ai 29 anni, che offre scontistiche e la possibilità di partecipare a progetti di volontariato con un impegno tra le 20 e le 80 ore. L'iniziativa rientra nel programma Geco 14, finanziato dalla Regione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che a Rimini è stata realizzata in collaborazione con VolontaRomagna. Per chi ha portato a termine il percorso è stato previsto come premio una gift card del centro commerciale Le Befane, che sostiene il progetto.