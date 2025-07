Estate fortunata a Rimini: vince oltre 18mila euro con una schedina al Bingo90

Il numero 2 regala il super jackpot a un quarantenne

Un quarantenne residente a Rimini ha centrato il jackpot da oltre 18mila euro giocando a Bingo90, il classico bingo a 90 palline offerto dalla piattaforma tombola.it. A premiare il fortunato romagnolo è stato il numero 2, uscito alla 35ª chiamata: una combinazione che ha trasformato un momento di svago in un colpo da decine di migliaia di euro. A riportare la vincita è l’agenzia specializzata Agipronews.



Il colpo di fortuna arriva in un contesto in cui il gioco online continua a crescere. Secondo i dati elaborati da Agipronews, in Emilia-Romagna la spesa per i giochi (cioè la raccolta al netto delle vincite) nel 2024 si conferma a quota 1,2 miliardi di euro, in linea con l’anno precedente. A trainare il comparto sono in particolare le lotterie istantanee, che registrano una spesa di 270 milioni di euro (+6,7%), mentre restano stabili le VLT (245 milioni).



Per quanto riguarda la provincia di Rimini, i dati mostrano un lieve calo nella spesa fisica, che scende da 98 a 90 milioni di euro, ma un balzo significativo dell’online, che passa da 20,5 milioni nel 2023 a oltre 25 milioni nel 2024, segnando un +21%.