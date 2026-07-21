Estate in moto: le coperture extra da considerare

Con la bella stagione torna la voglia di moto: tra passi di montagna e coste, ogni viaggio regala emozioni e libertà a contatto con il paesaggio

L’arrivo della bella stagione e l’innalzamento delle temperature segnano, per migliaia di motociclisti, il momento tanto atteso di togliere il telo dal veicolo e pianificare i nuovi grandi viaggi dell’anno. Che si tratti di un fine settimana tra i passi di montagna o di un lungo itinerario costiero, le due ruote offrono un senso di connessione con il paesaggio che nessun altro mezzo sa regalare. Tuttavia, l'entusiasmo della partenza non deve far passare in secondo piano la sicurezza. Prima di allacciare il casco e di inserire la marcia, è fondamentale verificare che la protezione assicurativa sia adeguata alle specificità dei lunghi tragitti estivi, andando oltre la semplice copertura di base. Quando si affrontano viaggi a lungo raggio, magari con temperature elevate e su strade trafficate da turisti, il rischio di andare incontro a piccoli imprevisti meccanici o logistici aumenta fisiologicamente. Per questa ragione, una delle garanzie accessorie più importanti da considerare è l'assistenza stradale. Trovarsi a piedi a causa di una foratura o di un surriscaldamento del motore sotto il sole già cocente di giugno può trasformare una giornata di svago in un'esperienza decisamente stressante. Poter contare su un soccorso tempestivo, capace di trasportare il mezzo in un'officina autorizzata e di fornire supporto logistico al guidatore e all'eventuale passeggero, rappresenta la vera chiave per viaggiare senza pensieri. Un altro aspetto cruciale, spesso sottovalutato dai centauri, riguarda la tutela del conducente stesso. Mentre la responsabilità civile obbligatoria protegge i terzi e il passeggero trasportato, chi siede alla guida non gode di alcuna tutela automatica in caso di sinistro con colpa. La garanzia infortuni del conducente è un tassello indispensabile per completare la propria protezione, specialmente d'estate, quando le ore passate in sella aumentano e le condizioni del manto stradale o la stanchezza possono riservare sorprese. Valutare queste garanzie accessorie nel momento in cui si gestisce la propria assicurazione moto online su piattaforme specializzate come ConTe.it permette di configurare un livello di protezione completo e su misura per i lunghi viaggi estivi. Analizzare le proposte di realtà specializzate come ConTe.it permette di comprendere l'importanza di un ecosistema di tutele completo, strutturato appositamente per chi vive la strada su due ruote. Un’impresa assicurativa focalizzata sulle reali esigenze dei motociclisti offre infatti la possibilità di integrare la polizza base con tutte le garanzie accessorie più utili, come ad esempio la copertura per furto e incendio, una protezione fondamentale soprattutto quando si visitano le località turistiche più affollate, dove spesso è difficile tenere costantemente sotto controllo il proprio mezzo e si rischia di non godere appieno delle bellezze offerte dal panorama. L’obiettivo di una copertura estesa è permettere di vivere ogni viaggio estivo pensando solo al piacere della guida, con la tranquillità di poter contare su una rete di protezione pronta a intervenire in caso di necessità. Organizzare un itinerario su due ruote richiede infatti la stessa attenzione sia per la manutenzione meccanica del mezzo sia per la solidità delle coperture assicurative. Dedicare il giusto tempo all’analisi e alla pianificazione prima della partenza è il modo migliore per partire sereni e far sì che l’unica vera sorpresa del viaggio sia la bellezza del paesaggio.