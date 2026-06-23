Estate senza pause al Beky Bay: tra cinema, concerti e dj set la spiaggia diventa un’arena di eventi

Dalla Notte Rosa ai picnic al tramonto, fino al tropical house della domenica con Steve Forest: il litorale di Bellaria si conferma spazio multifunzionale tra spettacolo, musica e socialità

Dai concerti e deejay set, che hanno riempito la spiaggia per la Notte Rosa con il ritorno di Eva Poles (Prozac +), fino al cinema sotto le stelle ogni mercoledì sera. E addirittura una scuola di ballo country (tutti i martedì). Non che questa sia una novità, ma i primi scorci d’estate hanno mostrato una regola del mercato che a Bellaria sembra valere più che in altri posti: la spiaggia, come Re Mida, trasforma tutto in oro. Non solo un contenitore insomma, ma un rituale che riempie di magia ogni format.

La nuova stagione del Beky Bay, che da anni non è più soltanto un’arena musicale, non potrebbe essere più variegata: dopo l’esordio di mercoledì 17 giugno con il film Che bella giornata di Checco Zalone, domani il cinema sotto le stelle sarà ancora all’insegna del buon umore con la commedia francese campione d’incassi Quasi amici.

Intanto, sabato 27 giugno, sempre in collaborazione con Chiosco Birgo, tornano anche i picnic romantici in riva al mare. Una coperta a quadretti stesa sulla sabbia, il cielo che cambia colore e si specchia sul mare, le chiacchiere con gli amici o con l’amore di una vita, lo spettacolo che accende il tramonto, gli hamburger romagnoli ancora caldi e la birra sempre fresca. Con quella brezza leggera che accompagna le note di un concertino sulla spiaggia, come in un film di Luca Guadagnino, tra mare, corpi ed estati infinite.

La domenica invece è all’insegna del tropical house, con Steve Forest. DJ e produttore dagli anni ’90, con oltre 200 tracce all’attivo e collaborazioni storiche con alcuni tra i più grandi artisti della scena elettronica, è pronto a infuocare la pista dal tramonto a tarda notte.