Estrae il dente del giudizio e finisce in ospedale per un mese: risarcimento da oltre 214mila euro

E' quanto successo nel 2018 ad una ragazza di 18 anni residente a Savignano

Si reca dal dentista per l'estrazione del dente del giudizio e finisce con un'infezione che la costringe a stare in ospedale per quasi un mese. E' quanto successo nel 2018 ad una ragazza di 18 anni residente a Savignano.

Dopo essersi sottoposta all'estrazione del dente in uno studio privato della provincia di Rimini, la sua situazione è peggiorata rapidamente. Febbre alta, dolore crescente e una grave infezione la costringono a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale Franchini di Santarcangelo, poi all'Infermi di Rimini e infine all'ospedale Bufalini di Cesena. Lo riporta Il Resto del Carlino Rimini.

Il Tribunale di Forlì si è occupato della vicenda, condannando il dentista e stabilendo un risarcimento superiore a 214mila euro alla ragazza.