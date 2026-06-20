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Estrae il dente del giudizio e finisce in ospedale per un mese: risarcimento da oltre 214mila euro

E' quanto successo nel 2018 ad una ragazza di 18 anni residente a Savignano

A cura di Michela Alessi Redazione
20 giugno 2026 10:05
Estrae il dente del giudizio e finisce in ospedale per un mese: risarcimento da oltre 214mila euro -
Rimini
Cronaca
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Si reca dal dentista per l'estrazione del dente del giudizio e finisce con un'infezione che la costringe a stare in ospedale per quasi un mese. E' quanto successo nel 2018 ad una ragazza di 18 anni residente a Savignano.

Dopo essersi sottoposta all'estrazione del dente in uno studio privato della provincia di Rimini, la sua situazione è peggiorata rapidamente. Febbre alta, dolore crescente e una grave infezione la costringono a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale Franchini di Santarcangelo, poi all'Infermi di Rimini e infine all'ospedale Bufalini di Cesena. Lo riporta Il Resto del Carlino Rimini.

Il Tribunale di Forlì si è occupato della vicenda, condannando il dentista e stabilendo un risarcimento superiore a 214mila euro alla ragazza.

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