Europei di pattinaggio Freestyle: ottimi risultati per San Marino

Si è concluso con ottimi risultati e grande entusiasmo l’European Inline Freestyle Championship, massima competizione continentale dedicata al freestyle su pattini in linea, che quest’anno si è svolta nella splendida cornice di Anagni dal 30 ottobre al 2 novembre.

A rappresentare la Repubblica di San Marino sono stati gli atleti Matilde Mina, Tommaso Terenzi e Matilde Terenzi, accompagnati dal tecnico Enrico Callegarin. Tutti hanno dimostrato impegno, tecnica e determinazione in una manifestazione che ha visto sfidarsi i migliori pattinatori europei in diverse specialità.

La disciplina Slide

La prima prova in programma per gli atleti del Titano è stata quella delle Slide, dove gli atleti si sono misurati in spettacolari slide di controllo e potenza.

Tommaso Terenzi ha affrontato una batteria molto impegnativa nelle qualifiche, piazzandosi terzo a pochissimi punti dai due forti atleti ucraini. Nonostante l’eliminazione, Tommaso ha eseguito una prestazione impeccabile, classificandosi nono.

Anche Matilde Mina ha dato il massimo, ma si è trovata di fronte a due nomi di altissimo livello, terminando in nona posizione.

Matilde Terenzi ha sfoderato la sua slide più alta, ma un piccolo errore l’ha fermata agli ottavi di finale.

Da segnalare anche la prestazione di Andrea Mandolesi, atleta allenato dalla Federazione Sammarinese Sport Rotellistici ma in gara con la nazionale italiana, che nella disciplina delle Slide ha sfiorato il podio chiudendo in quarta posizione.

La disciplina Speed Slalom

Nella giornata successiva, dedicata alla disciplina dello Speed Slalom, gli atleti sammarinesi sono tornati in pista con grinta.

Tommaso Terenzi si è fermato per un soffio ai piedi dei KO, conquistando un ottimo nono posto assoluto, segno della sua crescita costante a livello internazionale.

Le due Matilde hanno invece raggiunto entrambe i KO, portando in alto i colori biancazzurri. Matilde Mina è stata eliminata dalla futura campionessa europea Siria Scipinotti, ma la sua prestazione resta di grande valore.

La sorpresa più grande è arrivata da Matilde Terenzi, che ha superato con sicurezza i turni eliminatori fino a raggiungere le semifinali, dove, dopo aver saputo reagire con determinazione, ha vinto per conquistare la finale.

In finale, Matilde Terenzi ha conquistato uno straordinario secondo posto, confermando il livello raggiunto dagli atleti sammarinesi nel panorama internazionale.

Conclusioni

Il tecnico Enrico Callegarin ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: “I ragazzi hanno mostrato una crescita importante, sia tecnica che mentale. Il livello europeo è altissimo, ma San Marino ha dimostrato di esserci, con prestazioni che ci fanno ben sperare per il futuro.”

Concludono così, tra entusiasmo e consapevolezza, gli European Inline Freestyle Championship 2025 di Anagni. Ora ci si prepara per il massimo campionato: il mondiale che si svolgerà a Singapore dal 1 al 4 Dicembre.