Europei Under 16 Div. C: San Marino sconfitto dalla Moldova

Il match, tutto sommato in equilibrio nel primo tempo, ha visto gli avversari prendere il largo nella ripresa

La Nazionale sammarinese Under 16 è sconfitta dalla Moldova nella terza partita del girone eliminatorio agli Europei di categoria Division C in corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia. Il match, tutto sommato in equilibrio nel primo tempo, ha visto gli avversari prendere il largo nella ripresa fino all’83-52 finale. I biancazzurri da domani giocheranno le tre partite che determineranno le posizioni dalla quinta alla nona.

LA CRONACA. Il primo canestro della partita è di Barbieri, che inaugura così una sfida che nei primi dieci minuti si rivela equilibrata. Spivacenco sorpassa sul 3-2, ma il batti e ribatti è costante, con Giovannini a riportare avanti San Marino (8-10 al 7’) e con la Moldova a chiudere sul 15-12 al 10’ coi due viaggi in lunetta di Epureanu. Nel secondo quarto c’è incertezza fino al canestro di Suarez Ramirez (17-15 al 12’), poi gli avversari prendono il largo. Lo fanno con un break di 10-0 chiuso da Britki (27-15 al 15’) che vale come prima spallata del match. San Marino reagisce e torna sul -4 (27-23), ma la chiusura di quarto è tutta della Moldova che va all’intervallo sul 37-26.

Di ritorno dagli spogliatoi ecco subito un piccolo parziale che dilata in maniera decisiva il divario, con Titica a segnare il canestro del 44-26 al 22’. A quel punto l’inseguimento diventa piuttosto complicato, con la Moldova a superare anche le venti lunghezze di margine e a chiudere il terzo su un significato 63-36, con grande predominio a rimbalzo. La gara di fatto si chiude qui, col quarto periodo utile solo a fissare il finale sull’83-52.

IL TABELLINO

MOLDOVA – SAN MARINO 83-52

MOLDOVA: Jereghi 6 (3/5, 0/1), Yaghi 7 (2/10), Sevcenco 3 (1/2 da tre), Demian 2 (1/1, 0/1), Spivacenco 10 (4/8, 0/2), Epureanu 11 (3/5), Florea 2 (1/5), Melnic 5 (2/5, 0/1), Hvoscevschi 4 (2/4), Titca 11 (4/9), Braghis 15 (6/8, 1/3), Britki 7 (3/10). All.: Bicicov.

SAN MARINO: Barbieri 13 (4/9, 1/7), Giovannini 22 (7/19, 1/4), Costa 2 (1/2, 0/1), P. Galletti (0/4), Casadei 4 (2/9, 0/3), Suarez Ramirez 7 (2/4, 1/3), T. Galletti 4 (2/4, 0/2), Casali (0/2), Santi (0/1), Bouirik. All.: Rossini.

Parziali: 15-12, 37-26, 63-36.

NOTE: tiri liberi Moldova 15/26, San Marino 7/11. Rimbalzo Moldova 73 (Florea 12), San Marino 35 (Casadei 6). Assist Moldova 21 (Melnic 5), San Marino 16 (Giovannini 6).