Eventi a Rimini: il meglio della settimana: musica, intrattenimento sport e cultura

Cosa fare a Rimini nella prima settimana di luglio 2025

Luglio inizia con una settimana di ricca di appuntamenti di cultura, musica, sport e intrattenimento.

Da venerdì 4 a domenica 13 luglio in piazzale Kennedy arriva Rds Loves Rimini.Ancora una volta Rds 100% Grandi Successi è protagonista dell’estate romagnola con la sua local radio, che trasmetterà in diretta il 4 e 5 luglio e poi dal 7 al 12 luglio dalle 15 alle 19 con le voci di Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini. Ogni sera inoltre, a partire dalle 22, la piazza diventa una vera e propria discoteca a cielo aperto. Nei weekend spazio alla musica e all’energia del Discoradio Party, mentre in settimana è la volta dei DJ set firmati RDS. Ospiti d’eccezione, venerdì 11 luglio, gli Eiffel65.

In occasione dei 40anni dall’uscita di “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli, proseguono le iniziative organizzate dal Comune di Rimini che includono eventi musicali, espositivi, letterari, teatrali, cinematografici per omaggiare lo scrittore e per rivivere le atmosfere e il clima degli anni Ottanta. Fra gli appuntamenti del cartellone Rimini 80 - E tu dov’eri nel 2025?, martedì 8 luglio alla Corte degli Agostiniani Mauro Paganiripropone le avvolgenti sonorità, senza tempo e senza spazio, narrate nell'albumCrêuza de mä, scritto quarant’anni fa da Fabrizio De Andrè e Mauro Pagani.Un’immersione nella fucina immaginifica degli anni Ottanta, a cui si aggiungono i brani del suo noto e apprezzato repertorio frutto di oltre cinquanta anni di carriera. L’evento fa parte della76° Sagra Musicale Malatestiana, per la rassegnaPercuotere la mente.

Da venerdì 4 a domenica 6 luglio alla piazza sull'acqua torna P.assaggi DiVino, per tre serate di assaggi e intrattenimento dedicate al vino DOC locale e al secolare legame che lo unisce all’entroterra. Il più importante evento vinicolo del territorio riminese, arrivato alla sua 23 esima edizione, schiera ai nastri di partenza 25 aziende vinicole e 4 aziende olearie distribuite nelle 3 sottozone della Provincia di Rimini.

Dall’enogastronomia alla Danza sportiva con Sport Dancecheda sabato 5 a domenica 13 luglio anima la Fiera di Rimini fra danza, spettacolo, gare e molto altro. Il pubblico spettatore può assistere alle performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani.

Focus sullo sport da martedì 1 a venerdì 4 luglio al Palacongressi, dove si tiene il Congresso annuale ECSS,l’evento di riferimento nel campo delle Scienze dello Sport, che attira quasi 3.000 esperti, accademici, professionisti e operatori da tutto il mondo.

Proseguono per tutta l’estate anche gli appuntamenti di musica e intrattenimento con SGR LIVE all’Arena Francesca da Rimini. Questa settimana, martedì 1° luglio, sarà la musica del continente latino-americano di Carlos Forero y Cumbia Poder ad animare la serata. Domenica 6 luglio è la volta del cantautore Enrico Giannini, mentre martedì 8 luglio blues, jazz e rock n’roll dei G. and The Doctors. Mercoledì 2 luglio all’Arena Francesca da Rimini sempre protagonista la musica con Concerti d'Estate.Le più belle musiche per Banda eseguite dalla Banda Città di Rimini diretta dal M° Jader Abbondanza.

Giovedì 3 luglio alla Corte degli Agostiniani ritorna Crossroads Jazz e Altro in Emilia Romagna, il festival itinerante che si svolge su tutto il territorio della Regione e che porta a Rimini Jazzmeia Horn, voce in quartetto con Victor Gould, pianoforte; Jason Clotter, contrabbasso; Michael Reed, batteria.

Alle ore 18 l’appuntamento è invece all’Ospedale Infermi con il concerto per pianoforte dal titolo Affacciati alla finestra, che si terrà all’aperto nel parcheggio tra la Scala C e la Scala D dell’Ospedale, trasformato per l’occasione in una suggestiva sala da concerto con l’obiettivo di sensibilizzare personale sanitario, pazienti e visitatori sugli effetti benefici e riflessivi che la musica può donare, sia attraverso l’ascolto sia attraverso la pratica musicale. Il concerto organizzato da AIL Rimini OdV (Associazione Italiana Lotta contro Leucemie, Linfoma e Mieloma), in collaborazione con l’Associazione Donatori di Musica, è aperto a tutti a ingresso libero con posti limitati.

Nel mese di luglio continuano anche gli appuntamenti all’Area Eventi Settebello a7b, fra musica e incontri nell’area verde in via Roma 70. Sul palco ogni mercoledì di luglio gruppi di giovani musicisti con la direzione artistica di Matteo Mussoni e Andrea Donati, mentre il giovedì appuntamento con il jazz in collaborazione con Rimini Jazz Club e il Conservatorio Maderna-Lettimi. Martedì 8 luglio arriva “Il treno in fondo al mare”, concerto teatrale di Antonio Ramberti.

Alla Corte della Biblioteca Ganbalunga torna, per il terzo anno, Voci allo specchio. La poesia raccontata dalla poesia, la rassegna poetica a cura di Sabrina Foschini, artista e scrittrice riminese. Si parte venerdì 4 luglio con Foschini che legge ‘Quanto a me, credete, sono viva’ di Wislawa Szymborska, l’autrice polacca dal passo lieve e l’ironia tagliente.

Entra nel vivo Agostiniani Estate, il cinema ‘sotto le stelle’ alla Corte di via Cairoli: venerdì 4 luglio in programma ‘La giusta distanza’ e lunedì 7 luglio ‘Emilia Perez’.

Come ogni mercoledì d’estate, il centro storico si anima con la Rimini Shopping Night con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, arte e cultura e i Musei aperti dalle 21 alle 23. Tra gli appuntamenti fissi: in Piazza Tre Martiri Artigiani al Centro By Night, il mercatino dedicato ad artigiani selezionati, designer e creativi, e al Mercato Coperto, l’ottava edizione di La Magnèda, dove gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti.

Parte inoltre mercoledì 2 luglio in piazza Cavour I Ricordi in Soffitta,il mercatino riservato ai ragazzi dai 6 ai 12 anni.

Anche il venerdì il centro storico accoglie i visitatori con le iniziative dei Musei Comunali e il tradizionale mercatino serale estivo con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato e collezionismo.

Infine, spazio alla fantasia e all’immaginazione con This is Wonderland: a Miramare un percorso narrativo immersivo e fiabesco dedicato ad "Alice nel Paese delle Meraviglie", un’installazione artistica di 40.000 m² che combina luci, suoni, teatro dal vivo offrendo ai visitatori la possibilità di creare il proprio viaggio personalizzato attraverso un mondo magico e interattivo.