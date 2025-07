Eventi a Rimini, tutti gli appuntamenti della settimana fra cultura, musica, sport, cinema

Dal festival delle serie tv passando per Rimini Shopping Night fino a Sand Rimini

La Notte Rosa ha dato il via ufficiale all’estate con un’esplosione di eventi senza precedenti e ora la festa continua con una settimana ricca di appuntamenti fra cultura, balli, sport, red carpet internazionali che mettono Rimini al centro dei riflettori.

Dopo la marea di gente che ieri si è data appuntamento in piazzale Kennedy per assistere ai balli della prima serata della Liscio Street Parade, prosegue fino a mercoledì il ricco programma con grandi orchestre, scuole di danza, dj di disco-liscio e tanta tradizione romagnola.

Grande protagonista della settimana è il cinema con l’Italian Global Series Festival, l’evento internazionale dedicato alle serie televisive, con proiezioni, anteprime, premi e incontri con i cast delle produzioni di punta italiane e internazionali. Tra gli appuntamenti di questi giorni, il Gran Galà di apertura al teatro Galli già ufficialmente sold out (23 giugno). Durante la cerimonia, che partirà alle 19.30, saranno assegnati gli Excellence Awards, riconoscimenti alla carriera che vedranno salire sul palco tra gli altri Kevin Spacey, due volte premio Oscar (per I soliti sospetti e American Beauty), Elena Sofia Ricci, Can Yaman e tanti protagonisti del mondo delle serie tv. Altro evento speciale alla Corte degli Agostiniani per un omaggio a David Lynch con la proiezione del pilot Northwest Passage di Twin Peaks alla presenza di Fred Elmes e Peter Demingh, storici direttori della fotografia, con Dennis Lim direttore del New York Film Festival. Per la sezione “Le straordinarie” attesa anche Katheryn Winnick di Vikings (mercoledì 25 giugno). Martedì 24 la Corte degli Agostiniani ospita l’incontro condotto da Piera Detassis con Valeria Golino, regista de L’Arte della gioia, miniserie di grande successo.

A 40anni dall’uscita di “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli, il Comune di Rimini propone un calendario di eventi musicali, espositivi, letterari, teatrali, cinematografici per omaggiare lo scrittore e per rivivere le atmosfere e il clima di un decennio, quello degli anni Ottanta, che ha creato un immaginario ancora oggi vitale e che ha proiettato su Rimini e la Riviera i sogni e i desideri di un intero Paese. Il cartellone di, entra nel vivo il 26 giugno, dando il via a una stagione che si protrarrà fino all’autunno.dà il titolo alla serata inaugurale, giovedì 26 giugno, all’Arena Francesca da Rimini che si trasforma in club grazie al videomapping di Enrico De Luigi e alla selezione musicale di due leggende del DJing italiano, Luca Trevisi e Flavio Vecchi (Villa delle Rose). Il 28 e 29 giugno, il collettivo L’Attico presenta ‘Weekend PostModerno’ nel Giardino dei Palazzi dell’Arte: una serie di performance ispirate allo stile narrativo tondelliano.

Da mercoledì 25 giugno partono gli appuntamenti in centro storico della Rimini Shopping Night con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, arte e cultura con i Musei aperti dalle 21 alle 23. In P.zza Tre Martiri Artigiani al Centro By Night è dedicato ad artigiani selezionati, designer e creativi. Mentre partono le cene al Mercato Coperto, con l’ottava edizione di La Magnèda, dove gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti.

Per gli amanti dello sport, la spiaggia di Rimini ospita, dal 25 al 29 giugno, Ifbt Beach Tennis World Championships, che vede oltre 500 atleti provenienti da tutto il mondo sfidarsi in tornei di doppio maschile, femminile e misto, celebrando i 30 anni della disciplina sulla spiaggia di Rimini.

Inoltre, dal 27 al 29 giugno, al Rimini Beach Court di piazzale Kennedy, si svolge Sand Rimini, con tornei di basket 3x3, e da quest’anno anche di padel e beach volley. Con la partecipazione del testimonial Carlton Myers, si aggiungono le leggende del basket Sasha Danilovic e Gianluca Basile. E ancora volti noti come lo youtuber ed ex cestista Tommaso Marino, il conduttore radio e tv Gianluca Gazzoli, e personaggi televisivi come Jimmy Ghione e l'ex pallavolista Javier Martinez. Un’opportunità di divertirsi praticando diverse discipline sportive in un ambiente suggestivo. Un'attenzione particolare è rivolta inoltre all'inclusione, con un torneo dedicato alla pallacanestro in carrozzina in programma il 27 e 28 giugno.

Non mancheranno anche momenti di musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito con Radio Deejay, che dal 27 al 29 giugno porta il suo tour Beach Like a Deejay a Rimini per la prima tappa. Tra gli speaker ad animare le giornate con la loro incredibile energia ci saranno Gianluca Gazzoli, Giorgio e Furio del Trio Medusa, Umberto e Damiano, Matteo Curti, Alessandra Patitucci, Danilo da Fiumicino.

Nello stesso week-end si svolge La Notte Celeste, la festa dedicata alle Terme, al benessere naturale, alle acque curative. A Rimini la festa coinvolge Riminiterme con spettacoli, momenti benessere e piscine termali aperte fino a tarda notte.

Venerdì 27 giugno al Parco degli Artisti immerso nel verde torna Remember Bandiera Gialla, una serata dedicata allo storico locale in compagnia del suo mitico Dj Enzo Persueder.

Venerdì 27 giugno, la storica sede del cinema Astoria tornerà a vivere per un’intera giornata di eventi nell’ambito di “Ritorno all’Astoria”, il progetto di rigenerazione promosso dal Comune di Rimini e coordinato da Il Palloncino Rosso, Città Visibili e Alcantara, e sostenuto dall’Accordo di Programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Emilia-Romagna.

Proseguono per tutta l’estate gli appuntamenti di musica e intrattenimento con Sgr Live all’Arena Francesca da Rimini. Questa settimana, martedì 1° luglio, sarà la musica del continente latino-americano di Carlos Forero y Cumbia Poder ad animare la serata.

A Miramare, spazio alla fantasia e all’immaginazione con This is Wonderland, un percorso narrativo immersivo e fiabesco dedicato ad "Alice nel Paese delle Meraviglie", un’installazione artistica di 40.000 m² che combina luci, suoni, teatro dal vivo offrendo ai visitatori la possibilità di creare il proprio viaggio personalizzato attraverso un mondo magico e interattivo.

Sabato 28 giugno alla piazza sull'acqua si svolge White Scartoz, un’affascinante cena collettiva dove il colore bianco sarà d’obbligo per tutti, dall’abbigliamento all’allestimento del tavolo. A lume di candela, allietati da un tappeto musicale, si festeggia l’inizio dell’estate, nell’impareggiabile scenario del Ponte bimillenario.

Con il ritorno di Voci nei chiostri, la rassegna estiva di concerti corali nei Chiostri e nei Cortili dell'Emilia-Romagna, Rimini ospita gruppi corali il 27 e 29 giugno al Chiostro della Biblioteca Gambalunga e al Santuario delle Grazie il 28 giugno.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

fino al 28 giugno 2025

Rimini, Cinema Fulgor, Teatro Galli e Corte degli Agostiniani

Italian Global Series Festival

Festival internazionale delle serie televisive

Il mondo delle serie tv con i suoi protagonisti si ritrova a Rimini (Cinema Fulgor, Teatro Galli e Corte degli Agostiniani) e Riccione (PalaRiccione, Multiplex CinePalace) fino al 28 giugno per la prima edizione dell’Italian Global Series Festival, la rassegna internazionale dedicata alla serie tv promossa dall'Associazione Produttori Audiovisivi (APA) con il supporto del Ministero della Cultura della SIAE e di AGIS. Il festival raccoglie l'eredità delle dieci edizioni del Roma Fiction Fest con l'obiettivo di offrire un'edizione rinnovata e in linea con le moderne modalità di fruizione e dei nuovi contenuti.

Fitto il programma di proiezioni, premiazioni, attività ed eventi che coinvolgeranno tutti i protagonisti del settore: attori, produttori, registi, talent e giornalisti. Tra gli appuntamenti di questi giorni, il Gran Galà di apertura al teatro Galli (23 giugno). Durante la cerimonia, che partirà alle 19.30, saranno assegnati gli Excellence Awards, riconoscimenti alla carriera che vedranno salire sul palco tra gli altri Kevin Spacey, due volte premio Oscar (per I soliti sospetti e American Beauty), Elena Sofia Ricci, Evangeline Lilly, tra i protagonisti della serie Lost, l'attrice britannica Adjoa Andoh, nota al grande pubblico in particolare per il ruolo della regina nella serie Bridgerton e l’attrice turca Özge Gürel. Grande attesa anche dell’attore turco Can Yaman protagonista della nuova serie Sandokan, che al Galli sarà insignito del Premio Excellence Award International Star. Nel corso della serata premiati anche Luigi Lo Cascio (per la serie The bad guy), Matteo Oscar Giuggioli per Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La Leggendaria Storia degli 883, Massimiliano Gallo per Questi Fantasmi!, Silvia D’Amico per Piedone – Uno sbirro a Napoli.

Altro evento speciale alla Corte degli Agostiniani per un omaggio a David Lynch con la proiezione del pilot Northwest Passage di Twin Peaks alla presenza di Fred Elmes e Peter Demingh, storici direttori della fotografia, con Dennis Lim direttore del New York Film Festival. Per la sezione “Le straordinarie” attesa anche Katheryn Winnick di Vikings (mercoledì 25 giugno). Martedì 24 la Corte degli Agostiniani ospita l’incontro condotto da Piera Detassis con Valeria Golino, regista de L’Arte della gioia, miniserie di grande successo. Infine il Festival ospiterà varie anteprime serali nazionali e internazionali di nuove serie o film tv realizzati nel 2025 e ancora del tutto inedite in Italia.



fino al 31 agosto 2025

Rimini, Corte degli Agostiniani

Agostiniani Estate

Una lunga estate con più di 40 appuntamenti di cinema (più della metà della stagione appena conclusa), per vivere il cinema ‘sotto le stelle’. Gli appuntamenti della settimana includono le proiezioni dell’Italian Global Series Festival.







lunedì 23/6 ore 19.00 | Teatro Galli

Gala di apertura

ore 21.00 | Corte degli Agostiniani / Omaggio a Lynch

La luce (e le ombre) di David Lynch

Incontro con i direttori della fotografia Fred Elmes e Peter Demingh e Dennis Lim, direttore del New York Film Festival

a seguire

Twin Peaks - Northwest Passage (Pilot 94' v. o. sott. ita.)

martedì 24/6 ore 19.00 | Cinema Fulgor / Focus: Straordinarie

L’arte della gioia (ep. 1 e 2, 100')

ore 21.00 | Corte degli Agostiniani / Focus: Straordinarie

Conversazione tra Valeria Golino e Piera Detassis

ore 22.00 | Corte degli Agostiniani / Focus: Straordinarie

Miss Austen (ep. 1 e 2, 106', v. o. sott. ita.)

mercoledì 25/6 ore 19.00 | Cinema Fulgor / Focus: Straordinarie

L’arte della gioia (ep. 3 e 4, 100')

ore 21.00 | Corte degli Agostiniani / Focus: Straordinarie

Vikings (ep. 6 , st. 6, 46', v. o. sott. ita.)

Sarà presente l’attrice Katheryn Winnick

giovedì 26/6 ore 19.00 | Cinema Fulgor / Focus: Straordinarie

L’arte della gioia (ep. 5 e 6, 100')

ore 21.00 | Corte degli Agostiniani / Focus: Straordinarie

Marie Antoinette (ep 1, 52', v. o. sott. ita.)

Sarà presente la sceneggiatrice Deborah Davis





venerdì 27/6 ore 21.00 | Corte degli Agostiniani / Focus: Straordinarie

La rebelle: les aventures de la jeune George Sand (ep. 1 e 2, 97', v. o. sott. ita.)

Saranno presenti l’attrice Nine D’Urso e il regista Rodolphe Tissot

Ingresso libero. Info: www.facebook.com/cineteca.rimini

fino al 24 giugno 2025

Rimini, Belvedere di Piazzale Kennedy

Liscio Street Parade

I ballerini delle migliori scuole di ballo della Romagna si esibiscono sul palco per gli ultimi due giorni di folklore romagnolo. Dopo la notte Rosa, il divertimento prosegue infatti lunedì 23 giugno con l'Orchestra Roberta Cappelletti (dalle ore 21). Alle 22, direttamente dal teatro di Sanremo, uno spettacolo di ballerini e Fruste, per poi tornare a ballare con il DJ Alex Monti. Si conclude in bellezza martedì 24 giugno con l'Orchestra Luca Bergamini e, dopo lo spettacolo di Caraibenfolk, ancora spazio al ballo fino a tarda sera con DJ Mirco e Aleandro. Un’occasione per celebrare la passione per il ballo in tutte le sue forme. Orario: dalle ore 20.





fino a domenica 29 giugno 2025

Rimini Fiera - via Emilia, 155 - Rimini Viserba

Ginnastica in Festa

Ingresso: a pagamento. Info sulla pagina dedicata

da mercoledì 25 a domenica 29 giugno 2025

Marea Spiagge dal n. 86A al n. 95, Lungomare Giuseppe di Vittorio - Rimini Bellariva

Ifbt Beach Tennis World Championships

Il Campionato Mondiale di Beach Tennis torna sulle spiagge romagnole con un’edizione straordinaria che celebra i 30 anni dalla prima storica edizione e dalla nascita della IFBT. Oltre 500 atleti e atlete provenienti da tutto il mondo, dai 16 ai 60 anni, si sfideranno in un’intensa cinque giorni di gare.

In programma: tabelloni maschili, femminili, misti, tornei giovanili e competizioni tra nazioni e regioni, per un evento di portata internazionale che conferma la crescita e il prestigio del beach tennis nel panorama sportivo globale. Oltre ai tornei Open, il Torneo delle Nazioni è aperto ai giocatori che rappresentano confederazioni, federazioni e associazioni affiliate alla IFBT (International Beach Tennis Federation) e/o alla CSIT (International Workers and Amateurs in Sports Confederation). Altri soggetti che volessero partecipare potranno farlo su richiesta. La competizione consiste in un incontro di doppio maschile, uno di doppio femminile e un incontro di doppio misto che, se necessario, verrà utilizzato come spareggio.

Ingresso: partecipazione su iscrizione a pagamento. Info sulla pagina dedicata



da venerdì 27 a domenica 29 giugno 2025

piazzale Kennedy - Rimini Beach Court

Sand Rimini

Evento multisportivo nato come torneo di basket 3vs3 in memoria di Sandro Bucchi, vede affiancati nel 2025 anche i tornei di padel e beach volley, che si svolgeranno in contemporanea nella stessa suggestiva area del Lungomare di Rimini, nei pressi di piazzale Kennedy. Le categorie del torneo di Basket vanno dal maschile (FIP) al femminile e al basket in carrozzina, includendo anche categorie giovanili/under e mini basket. Il torneo di Padel ospiterà due categorie, maschile e femminile. Il torneo di Beach Volley sarà interamente femminile, con squadre proveniente da tutta Europa. Testimonial d’eccezione: Carlton Myers. Tra i partecipanti confermati per questa edizione figurano le leggende del basket Sasha Danilovic e Gianluca Basile. A loro si aggiungono volti noti come lo youtuber ed ex cestista Tommaso Marino, il conduttore radio e tv Gianluca Gazzoli, e personaggi televisivi come Jimmy Ghione e l'ex pallavolista Javier Martinez. Iscrizione squadre tramite portale di riferimento. Venerdì 27 giugno, la suggestiva cornice del Grand Hotel ospiterà lo "Special Memories", un esclusivo charity event che prevede una cena e un'asta benefica di cimeli sportivi. Il ricavato sarà interamente devoluto a favore di due importanti associazioni del territorio: Arop Odv, che supporta i bambini affetti da patologie oncoematologiche, e Oltre la Ricerca Odv, impegnata nel finanziamento della ricerca e nel sostegno ai malati di tumore al pancreas.

Orario: dalle ore 9.00 alle 23.00



venerdì 27 giugno 2025

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Remember Bandiera Gialla

Tornano al Parco degli Artisti le serate dedicate al Bandiera Gialla in compagnia del suo storico DJ: il mitico Enzo Persueder. Aprono la serata Sergio Casabianca e le Gocce con il concerto Sorridolibero e il meglio della storia musicale della band: le cover, i grandi omaggi ai cantautori italiani, i frizzanti mash up, e i migliori brani degli album delle Gocce. A seguire, dalle 22.30: Enzo Persueder DJ.

Un viaggio vintage nella storia del divertimento di Rimini, una serata per ritrovare le emozioni di un’epoca magica della Riviera. In caso di maltempo l’evento è rinviato, con opzione di rimborso per chi non potrà partecipare alla data alternativa.

Ore 21 Ingresso a pagamento.





dal 27 al 29 giugno 2025

Rimini, Piazzale Boscovich - zona porto

Beach like a Deejay

Per tre sere Radio Dj, la storica emittente radiofonica diretta da Linus, torna in Riviera. Parte da Rimini infatti il tour che per un mese offrirà appuntamenti in alcune delle più note città di mare d’Italia. Un tour con quattro weekend di musica, concerti live, sport e intrattenimento insieme agli speaker della radio. La prima tappa sarà a Rimini dal 27 al 29 giugno, seguita da Trani dal 4 al 6 luglio, Viareggio dall’11 al 13 luglio per concludere con Jesolo dal 18 al 20 luglio.

Tra gli speaker ad animare con la loro incredibile energia questo weekend ci saranno Gianluca Gazzoli, Giorgio e Furio del Trio Medusa, Umberto e Damiano, Matteo Curti, Alessandra Patitucci, Danilo da Fiumicino.

Tutte le attività prenderanno il via venerdì dalle ore 16.00 e il sabato e la domenica già dalle ore 7.30 con un ricco palinsesto che va dai corsi fitness (risveglio muscolare, mobilità, corpo libero, acqua fun e power training) alle partite libere e i tornei professionali di basket, volley, bocce, calcio balilla, tennis da tavolo, fino ai coinvolgenti momenti Deejay on the beach (start, chill, play, party) animati dagli speaker della radio con la possibilità di partecipare a simpatici giochi con in palio i gadget della radio. Inoltre, nel corso dei tre giorni sarà possibile provare anche tanti sport acquatici, come acqua scooter, sup elettrico e water board.

Da non perdere la domenica alle ore 10.30 lo Speakers’ Corner sulla spiaggia: uno speciale talk che vedrà protagonisti Gianluca Gazzoli, Giorgio e Furio del Trio Medusa, Danilo da Fiumicino, Matteo Curti e Alessandra Patitucci.

Le giornate di Beach Like a Deejay si concluderanno con concerti e dj set: dalle ore 21.00 si accende il palco di Piazzale Boscovich per 3 live diversi che abbracciano ogni gusto, firmati venerdì da alcuni dei migliori dj di Radio m2o e ospiti del panorama musicale dance ed elettronico, sabato da Radio Deejay per una serata da cantare con alcuni dei protagonisti del panorama musicale pop italiano, e domenica da Radio Capital con Luca De Gennaro per vivere grandi emozioni in compagnia di artisti della scena cantautoriale. Il programma delle tre serate verrà comunicato nei prossimi giorni.

Per partecipare alle attività giornaliere è necessario riservare il proprio posto iscrivendosi gratuitamente nell’apposito info point Deejay allestito in piazza nei giorni dell’evento. Tutti coloro che prenderanno parte ai corsi fitness riceveranno in omaggio una speciale bag con gadget



da venerdì 27 a domenica 29 giugno 2025

Riminiterme, viale P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare

La Notte Celeste

Torna la Notte Celeste, la festa dedicata alle Terme, al benessere naturale, alle acque curative. In Emilia-Romagna si fa festa per tre giorni consecutivi con tanti appuntamenti fra intrattenimento, momenti benessere e piscine termali aperte la sera. A Rimini la festa coinvolge Riminiterme ed offre ai turisti l’opportunità di vivere un giorno speciale, sabato 28 giugno, colorato di celeste come i colori dell’acqua e di essere accolti dalle atmosfere uniche dell’ambiente termale fronte mare (dalle 20.30 alle 23 centro benessere aperto).

Sabato 28 giugno festa in spiaggia con rustida di pesce (dalle 19 alle 21 a pagamento), truccabimbi (dalle ore 18, gratuito) e musica dal vivo con Sergio Casabianca e le Gocce in acustico che presentano “Mash Up! (dalle ore 21.30, gratuito). Un concerto frizzante e di grande energia, un omaggio principalmente ai più grandi successi degli Anni ’80 (ma non solo!) proposto per far cantare il pubblico all’insegna dei ricordi più belli della nostra storia musicale, e soprattutto del grande divertimento.

E per chi ama la magia delle prime ore del mattino, sabato 28 giugno alle ore 5.30 una seduta di Spin Ruf outdoor cycling experience

giugno - settembre 2025

Corte degli Agostiniani, Arena Francesca da Rimini, Palazzo del Fulgor, Ala moderna del Museo della città, Chiostro della biblioteca

Rimini '80- E tu dov’eri nel 2025?

A 40anni dall’uscita di “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli, il Comune di Rimini ha in programma un calendario di eventi musicali, espositivi, letterari, teatrali, cinematografici per omaggiare lo scrittore e per rivivere le atmosfere e il clima di un decennio, quello degli anni Ottanta, che ha creato un immaginario ancora oggi vitale e che ha proiettato su Rimini e la Riviera i sogni e i desideri di un intero Paese.

Il cartellone, anticipato dalla rassegna “Biglietti agli Amici”, entra nel vivo il 26 giugno, dando il via a una stagione che si protrarrà fino all’autunno. Tra gli appuntamenti principali: il ritorno live dei Cccp – Fedeli alla linea, le immagini mai viste del fotografo Marco Pesaresi, le serate clubbing con i DJ delle discoteche leggendarie della Riviera, incontri, proiezioni e percorsi sperimentali disseminati per la città.

“Per me l’ultima notte del mondo finì in quel momento.” La frase, tratta dal terzo capitolo del romanzo Rimini, “Apocalisse”, dà il titolo alla serata inaugurale: giovedì 26 giugno, l’Arena Francesca da Rimini si trasforma in club grazie al videomapping di Enrico De Luigi e alla selezione musicale di due leggende del DJing italiano, Luca Trevisi e Flavio Vecchi (Villa delle Rose).

Il 28 e 29 giugno, il collettivo L’Attico presenta Weekend PostModerno nel Giardino dei Palazzi dell’Arte: una serie di performance ispirate allo stile narrativo tondelliano.

fino al 5 ottobre 2025

Rimini – Miramare, area pubblica di Cavalieri di Vittorio Veneto

This is Wonderland

Alice – Lost Inside You

Un percorso narrativo fiabesco che traccia i confini dell’arte espositiva, divenendo i protagonisti di un’ambientazione magica che porta in scena il fascino della luce per raccontare uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel Paese delle Meraviglie. Una storia fatta di suoni ed emozioni vivide, quella di Alice, che si rivela agli occhi dei visitatori attraverso un’interazione dinamica tra luci e materia e, grazie all’ideazione di un percorso non definito, This is Wonderland lascia la libertà di creare a ciascuno il suo viaggio. Il percorso narrativo, infatti, permette una rilettura del tutto nuova, in cui ogni spettatore diviene il protagonista della propria avventura e autore di una storia alternativa in cui solo chi sa perdersi potrà varcare la soglia dell’immaginazione. Un’esperienza immersiva che integra installazioni luminose artistiche, spettacolo teatrale dal vivo, oltre 60 tracce musicali originali e un’area food tematizzata, lungo un percorso fiabesco di 40.000 m².

I biglietti sono disponibili sul sito di riferimento

Orario: dalle 18:00 alle 00:00 Ingresso a pagamento

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO





tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

Fm Fellini Museum: Cinemino

Tornano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum: una piccola sala (25 posti). Ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini. Le giornate del martedì, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. L’accesso al Cinemino è gratuito il martedì dalle ore 14.





fino al 31 agosto 2025

Arena Francesca da Rimini – Rimini centro storico

Sgr live

In estate, l’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, ospita appuntamenti di musica e intrattenimento, a cura di Gruppo Sgr. L’appuntamento della settimana: martedì 1 luglio, la musica del continente latino-americano con Carlos Forero y Cumbia Poder.

Ore 21 Ingresso libero



fino a venerdì 27 giugno 2025

Camp di Rimini, via Angherà, 22 – Rimini

Intelligenza Artificiale per Ragazze Digitali (AI4RD) – Summer Camp

Iniziativa, promossa da Ser.In.Ar. grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna e ai fondi FSE, in collaborazione con il Dipartimento di Informatica, Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna e ART-ER. Anche quest’anno i camp si terranno presso i campus universitari di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, offrendo alle studentesse del terzo e quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini un’opportunità gratuita per avvicinarsi al mondo dell’informatica, con particolare attenzione alle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale. Il percorso formativo ha una durata complessiva di 50 ore, con lezioni dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00, ed è strutturato con un approccio interattivo e collaborativo. Le partecipanti apprenderanno le basi della programmazione e dello sviluppo di App con elementi di IA, scoprendone le applicazioni in ambiti come sanità, industria e pubblica amministrazione.

Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00 Ingresso gratuito

24, 27 giugno 2025

Sedi varie – Rimini

Gea: L'Estate del rispetto

Laboratori per bambini

La Soc. Coop. Sociale Atlantide propone dei laboratori gratuiti per bambini dai 6 ai 10 anni.

Martedì 24 giugno al Bagno 53, Lungomare Murri, 30, Laboratorio dal titolo 'Le mille forme della conchiglia': Scopri i tesori del mare. Un'attività alla ricerca di conchiglie e altri piccoli elementi naturali, osservando forme e colori e scoprendo le storie che raccontano sul nostro mare.

Venerdì 27 giugno al Parco XXV aprile (Parco Marecchia), 'Gli impollinatori e la magia dei semi': Un'attività tra fiori e insetti per scoprire il mondo di api e farfalle, osservare da vicino gli impollinatori, raccogliere dati come veri scienziati e creare bombe di semi per far fiorire i prati e aiutare la natura.

Ore 16.30 Partecipazione gratuita

Tutti i mercoledì sera dal 25 giugno al 27 agosto 2025

P.zza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro By Night

Un market dedicato ad artigiani selezionati, designer, creativi e al piacere di trascorrere insieme serate bellissime nello splendido centro storico riminese.

Orario: dalle ore 18 alle ore 23

Tutti i mercoledì dal 25 giugno al 27 agosto 2025

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, arte e cultura. Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico. Un’occasione per vivere la città nelle sere d’estate e visitare le bellezze artistiche con l’apertura serale dei Musei.

Orario: dalle ore 21 alle ore 23

Tutti i mercoledì dal 25 giugno al 27 agosto 2025

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico

La Magnèda

Ottava edizione delle Cene al Mercato Coperto, dove gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti. Le cene, allestite fino a 200 posti a sedere, sono allietate da intrattenimento musicale. L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Rimini Shopping Night con l’apertura serale dei negozi in centro storico.

Orario: 18-23 Ingresso: cena a pagamento



giovedì 26 giugno 2025

Area Settebello, via Roma, 70 – Rimini

Maderna/Lettimi Trio

Nella nuova Area Eventi Settebello a7b, un ampio spazio verde open air nel cuore di Rimini ospita iniziative dedicate a cinema, teatro, musica, arte, danza, psicologia e letteratura.

Il 26 giugno si esibisce Maderna/Lettimi Trio con ‘’guest’’ Stefano Paolini, batteria, Leonardo Drei, sax, Giulia Eleuteri, basso, Pablo Panella, piano.

Un importante appuntamento nato dalla Collaborazione tra Area Eventi Settebello, il Conservatorio Maderna-Lettimini di Rimini e Rimini Jazz Club.

Ore 21 Ingresso libero

giovedì 26 giugno 2025

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Fuori dal mondo. Vivere all’Asinara

Per la rassegna Accadde domani – il cinema italiano incontra gli autori, promossa da Fice Emilia-Romagna, è in programma il documentario di Stefano Pasetto Fuori dal mondo. Vivere all’Asinara.

Dopo la chiusura del penitenziario, Enrico Mereu e la moglie hanno deciso di rimanere a vivere sull’isola mentre tutte le altre famiglie del personale penitenziario se ne sono andate. Da quel momento in poi Mereu si è dedicato alla scultura, arte che ha scoperto di possedere naturalmente fin da bambino e ha deciso di non utilizzare altra materia che i tronchi incastrati sugli scogli e restituiti dal mare alla terraferma. Sono ormai oltre 25 anni che Enrico è un “liberatore di forme” e le sue opere hanno viaggiato per la Sardegna, l’Italia e perfino in Europa.

Orario: alle ore 17 ed alle ore 21 (alle ore 21 interverrà il regista)

Ingresso a pagamento



Tutti i venerdì fino al 12 settembre 2025

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: 18.30 – 23.30 Ingresso libero



venerdì 27 giugno 2025

Ex cinema Astoria, via Euterpe – Rimini

Spicy Knots

Concerto e proiezione cortometraggi all'Ex Cinema Astoria

L'ex Cinema Astoria torna a illuminarsi con una serata speciale dedicata alla musica indipendente e alla sperimentazione artistica. Protagonisti sono gli Spicy Knots, giovane band riminese che presenta dal vivo “Astoria”, il loro primo album: un debutto che avviene proprio nel luogo da cui il disco prende il nome, creando un gioco di rimandi tra musica, cinema, identità e territorio.

L’evento si inserisce all’interno del progetto promosso dal Comune di Rimini “Ritorno all’Astoria”, un percorso di rigenerazione dell’ex cinema come spazio culturale di comunità, coordinato da Il Palloncino Rosso, Città Visibili e Alcantara. Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00, si tiene “Svelare l’Astoria – da cinema di quartiere ad hub di comunità”, presentazione degli elaborati realizzati dagli studenti e dalle studentesse del corso di Design della Comunicazione di UniRSM Design, all’opera nell’ideazione dell’identità visiva del nuovo Astoria, alla presenza di una giuria formata da personalità del mondo culturale, istituzionale, universitario e della comunicazione. La serata si apre alle 20:30 con un omaggio alla vocazione originaria del luogo: la proiezione di due cortometraggi – “Composizione 0” di Andrey Chernikov e “Gagà” di Antonio Fileno – offrono al pubblico due sguardi autoriali, capaci di raccontare il presente attraverso nuovi linguaggi visivi. A seguire, il musicista e produttore Altroego (alias Simone Sartini) propone un breve live set, introducendo la performance principale: il concerto degli Spicy Knots e la presentazione ufficiale di Astoria (Ingresso:5 euro).

Orario: dalle ore 20.30 Ingresso: a pagamento

venerdì 27 giugno 2025

Sedi varie – Rimini

La giusta distanza. Il cinema nelle piazze di quartiere per parlare di giustizia e legalità

Continua la rassegna itinerante che porta il cinema nei quartieri di Rimini per stimolare una riflessione su legalità e giustizia.

Corpolò, le Celle, Gaiofana e una serata conclusiva agli Agostiniani di Rimini: quattro proiezioni per coinvolgere la comunità locale in un dibattito aperto su tematiche come la violenza, le mafie, il carcere, in collaborazione con i cittadini e le realtà già attive sul territorio, per contribuire a saldare la rete sociale riminese che si occupa di diritti.

Aperta a tutti e ad ingresso libero, questa prima edizione, organizzata dall’Assessorato alla Legalità del Comune di Rimini insieme all’Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata e alla Cineteca di Rimini, vede la partecipazione di Libera Rimini, Educaid e della Camera Penale di Rimini.

Venerdì 27 giugno è la volta della Gaiofana, al parco Elsa Morante - Peter Pan, con la pellicola ispirata al romanzo omonimo di Michele Santeramo La seconda vita del regista Vito Palmieri, che parteciperà alla serata organizzata con la Camera Penale di Rimini. La mattina seguente il film sarà proiettato alla Casa Circondariale di Rimini.

27, 28, 29 giugno 2025

Rimini, sedi varie

Voci nei chiostri

Rassegna estiva di concerti corali nei Chiostri e nei Cortili dell'Emilia-Romagna, spazi annessi a luoghi dedicati al culto dell’anima o al viver civile, a cura di Aerco.

Strumento personale per eccellenza, portatrice di mille emozioni, la voce del coro regala momenti di tensione e di piacevole ascolto, nonché visioni di vita vissuta sotto le arcate.

Il direttore artistico della rassegna corale è Andrea Angelini, presidente di Aerco.

A Rimini sono otto gli appuntamenti della rassegna, ospitati tra il Santuario delle Grazie, Chiesa di San Bernardino, il Cortile della Biblioteca Gambalunga. Gli appuntamenti della settimana:

27 Giugno, ore 21:15, Chiostro della Biblioteca Gambalunga: In..canto per la pace. Gruppo corale e strumentale Laura Benizzi A.p.s. Rimini

28 Giugno, ore 21:00, Santuario delle Grazie: Maria, Flos Pacis. Coro Polifonico Jubilate Deo

29 Giugno, ore 21:00, Chiostro della Biblioteca Gambalunga: Incanto d’estate. Coro Città di Morciano

Ingresso gratuito

venerdì 27 giugno 2025

Area Settebello a7b, via Roma, 70 – Rimini

Concerto del venerdì

Nella nuova Area Eventi Settebello a7b, un ampio spazio verde open air nel cuore di Rimini ospita iniziative dedicate a cinema, teatro, musica, arte, danza, psicologia e letteratura.

Al posto del Band Contest che si svolgerà nel mese di luglio è in programma un concerto:

venerdì 27 giugno ore 21.00

Desislava Kondova e Patrizia Deitos duo

Desislava Kondova, violino; Patrizia Deitos, voce. Un duo raffinato che attraversa il pop, il jazz e la musica d’autore internazionale.

Ingresso libero

venerdì 27 giugno 2025

Lapidario Romano del Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Alza la tua voce per favor

Presentazione del libro 'Alza la tua radio per favor', storia delle radio libere italiane di ieri e di oggi del Prof. Massimo Emanuelli che verrà intervistato dal giornalista Giorgio Tonelli. All'incontro partecipano speaker, dj, giornalisti che racconteranno aneddoti sulla nascita delle radio libere. Ore 17

sabato 28 giugno 2025

piazza sull'acqua, ponte di Tiberio – Rimini

White Scartoz

Affascinante cena collettiva “scartoz/picnic” nella piazza sull’acqua al Ponte di Tiberio, dove il colore bianco sarà d’obbligo per tutti, dall’abbigliamento all’allestimento del tavolo.

A lume di candela, allietati da un tappeto musicale, si festeggia l’inizio dell’estate, nell’impareggiabile scenario del Ponte bimillenario. Animazione musicale con Marco Corona Dj.

Viene richiesto un contributo di 5€ a persona per la copertura delle spese organizzative e per rifinanziare Il progetto Amarcor - Defibrillatori nel Borgo.

Iscrizione obbligatoria alla pagina dedicata

Orario: dalle 18.30 alle 24

sabato 28 giugno 2025

Tempio Malatestiano (Ritrovo), via IV Novembre, 35 - Rimini centro storico

Giubileo di chi va in moto e dei motociclisti

La Diocesi di Rimini organizza il Giubileo di chi va in moto e dei motociclisti aperto a tutti i tipi di motoveicoli, scooter e ciclomotori, con ritrovo al Duomo di Rimini alle ore 16.30.

Orario: dalle 15.00 alle 17.30



domenica 29 giugno 2025

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto

Rimini Antiqua

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 7.30 alle 18.30 Ingresso libero



30 giugno 2025

Arena Francesca da Rimini, piazza Malatesta - Rimini centro storico

Il Passatore

La magia del teatro nella cornice del centro storico di Rimini. Un nuovo spettacolo a cura della Compagnia teatrale ‘I Viaggiatori nel Tempo’ che ci accompagna in un viaggio teatrale tra le diverse epoche storiche con i personaggi più famosi della Romagna.

Quest’anno è la volta del Passatore, brigante reso famoso dalla poesia Romagna del Pascoli e dai versi della canzone di Secondo Casadei.

da martedì 1 a venerdì 4 luglio 2025

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Congresso annuale ECSS

Il congresso annuale Ecss (European College of Sport Science) è l’evento di riferimento nel campo delle Scienze dello Sport, che attira quasi 3.000 esperti, accademici, professionisti e operatori da tutto il mondo.

Ingresso a pagamento

martedì 1° luglio 2025

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Gianluca Gotto presenta: “Le tre vie del Ben-Essere”

Torna al Parco degli Artisti Gianluca Gotto, con un nuovo talk dedicato alla “scienza della vita”, l’Ayurveda: un antico sistema di conoscenze che aiuta a ritrovare equilibrio e benessere nel corpo, nella mente e nello spirito. In un mondo sempre più veloce, questa saggezza millenaria ricorda una cosa essenziale: per vivere una buona vita, bisogna conoscere sé stessi e agire in armonia con la propria vera natura. Una serata di ispirazione, condivisione e crescita personale. In caso di maltempo l’evento è rinviato ad altra data.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento





1 - 5 luglio 2025

Rimini, Palasport Flaminio

Festival della Pallamano

Organizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Handball

2 luglio 2025

Ospedale Infermi di Rimini

“Affacciati alla finestra”, concerto per pianoforte

Ail Rimini Odv (Associazione Italiana Lotta contro Leucemie, Linfoma e Mieloma), in collaborazione con l’Associazione Donatori di Musica, organizza per mercoledì 2 luglio alle ore 18:00 il concerto per pianoforte dal titolo Affacciati alla finestra. L’evento, patrocinato dal Comune di Rimini, si terrà all’aperto nel parcheggio tra la Scala C e la Scala D dell’Ospedale Infermi di Rimini, trasformato per l’occasione in una suggestiva sala da concerto grazie alla collaborazione dello staff tecnico dell’ospedale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare personale sanitario, pazienti e cittadini sugli effetti benefici e riflessivi che la musica può donare, sia attraverso l’ascolto sia attraverso la pratica musicale. Il concerto è aperto a tutta la cittadinanza, invitata a partecipare a questo momento di condivisione e bellezza.

La direzione artistica è affidata alla pianista riminese Francesca Cesaretti, che in questa occasione presenterà in anteprima il suo nuovo album per pianoforte solo, Le Temps suspendu, pubblicato con Ema vinci e realizzato anche grazie alla collaborazione di Ail Rimini OdV. Il programma prevede le musiche dell’album che spaziano tra compositori francese di inizio ‘900, tra cui Debussy, Satie. A impreziosire l’evento, saranno esposti alcuni quadri del pittore riminese Maurizio Minarini, recentemente scomparso, selezionati per riflettere i temi dell’album, che attraversano la notte, lo stato d’animo sognante e il tempo sospeso, per creare una sinergia tra arte visiva e musica.

Ingresso libero con posti limitati. In caso di maltempo, il concerto sarà rinviato a data da definirsi.





CENTO GIORNI IN FESTA

fino a inizio settembre 2025

Rimini e Frazioni Balneari da Torre Pedrera a Miramare

Cento Giorni in Festa

Decine di piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, valorizzando la cultura dell’ospitalità e facendo leva sull’identità tradizionale del territorio. A cura dei Comitati turistici di Rimini. Ingresso libero



Tra gli appuntamenti:



Tutti i mercoledì dal 25 giugno al 27 agosto 2025

piazza Sacchini - Torre Pedrera, Rimini

Il Circo dei Saltimbanchi a Torre Pedrera

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate di animazione per bambini con il circo dei saltimbanchi.

Ore 21 Ingresso libero

Tutti i venerdì dal 13 giugno al 29 agosto 2025

piazza Pascoli - Rimini Viserba

Sganassau Cabaret a Viserba

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali. Ogni appuntamento è condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti ed è arricchito con ospiti e performance varie.

Ore 21 Ingresso libero







mercoledì 25 giugno 2025

Giardino Bimby, viale Ortigara - Rimini San Giuliano

Notti da protagonisti

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Serata di musica e spettacolo con i giovani artisti di Mondo Rec: canzoni, giocoleria, gag e la proiezione dell’ultimo lungometraggio realizzato a Rimini dai ragazzi del sodalizio, dal titolo “Battito Forever”.

Ore 21.15 Ingresso gratuito

domenica 29 giugno 2025

Giardino Bimby, viale Ortigara - Rimini San Giuliano

Neida Live

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

I Neida sono la teen-band prodotta a Rimini da Mondo REC: giovanissimi musicisti, di età compresa tra i 17 e i 21 anni; si incontrano al talent-show televisivo “The Coach” e da lì intraprendono un percorso in continua evoluzione, che unisce musica e cinema. La formazione è guidata da Sara Peci, voce e chitarra elettrica (Rimini) con Fabio Cacciola, tastiera (Torino) e Cristian Maggioli, batteria (Bellaria, Rimini).

Oggi i NEIDA contano su tre singoli all’attivo: “Battito”, uscito a maggio 2024 insieme all’omonimo short-film (che li vede protagonisti sia come musicisti sia nelle curiose vesti di attori), “Ogni Natale” (dicembre 2024) e “Forever”, che fa da colonna sonora al nuovo lungometraggio dal titolo “Battito Forever”, proiettato in anteprima nazionale al REC Film Festival 2025 e ora distribuito su Amazon Prime Video.

Ore 21.15 Ingresso libero



martedì 1 luglio 2025

piazzale Adamello - Rimini Rivabella

International Folk Dance

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Un grande spettacolo con ballerini e canti provenienti dalla Romania, Polonia e Lithuania , per la pace fra i popoli.

Ore 21 Ingresso gratuito

fino al 15 settembre 2025

Rimini

Mercatini estivi e Sagre locali

Cento giorni in festa







Marina centro:

Sagra estiva di artigianato artistico

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 18 alle 24 - dal 5 giugno al 11 settembre 2025

Con musica e intrattenimento

Torre Pedrera:

'Mercatorre', mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 2 giugno al 15 settembre 2025

'Mercamare' mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

Lungomare, via San Salvador

Ogni venerdì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 30 maggio al 5 settembre 2025

Mercabimbi, il mercatino dei bambini

piazza Sacchini

2 giugno - 7 luglio e 4 agosto 2025

Viserba:

'Mercatino degli Artigiani'

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 - dal 3 giugno al 9 settembre 2025

Viserbella:

'Viserbella Street Market'

via Porto Palos tra i bagni 43 e 47

Tutti i giovedì dalle 20.00 alle 24 - dal 29 maggio all'11 settembre 2025

Rivabella:

Mostra dell'artigianato 'Hand Made. Con le Mani’

piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – dal 13 giugno al 5 settembre 2025

Marebello:

Mercatino di artigianato e collezionismo

parco Laureti

Ogni mercoledì dalle 17 alle 24 - dall’11 giugno al 10 settembre 2025

Bellariva:

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

parco del mare bagno 88-94

Ogni domenica dalle 17 alle 24 - dal 6 giugno al 31 agosto 2025

Miramare:

'Fiera mercato artigianale di Miramare'

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 16.30 alle 23.30 - dal 3 giugno al 9 settembre 2025

con musica e intrattenimento dalle 21 alle 23

'La Fiera di Miramare', mercatino tradizionale

viale Oliveti - lato mare

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 - dal 5 giugno all'11 settembre 2025

'Festa dei Balocchi', mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti - lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18 - dal 9 giugno al 1° settembre 2025

Info: 0541 53399 (Ufficio Informazioni Turistiche)