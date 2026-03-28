Evento aziendale durante il Covid con maxi assembramento: dopo 5 anni arrivano le multe

Rimini, convegno in zona rossa nel 2021: forze dell'ordine chiamate dai residenti

Un convegno aziendale organizzato in piena pandemia di Sars-CoV-2, quando era in vigore il sistema delle zone "colorate" e nella fattispecie, a Rimini c'era la zona rossa, che limitava al minimo gli spostamenti. I partecipanti, circa 200, stanno ricevendo in questi giorni notifiche di verbali da 418 euro per inosservanza delle misure di contenimento e soprattutto del divieto di assembramento: "colpa" del convegno organizzato nell'aprile 2021 in un capannone. Sul posto intervenne la Guardia di Finanza, assieme a Polizia e Carabinieri, e tutti i partecipanti furono identificati. A sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine furono alcuni residenti della zona, notato il parcheggio "selvaggio" delle auto in quell'area e anche un via vai dal capannone.