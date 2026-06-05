Ex banca Carim, svolta per gli ex azionisti: riconosciuto il diritto al risarcimento

Secondo il Tribunale di Forlì i titoli furono collocati senza adeguata informativa sui rischi e sulla loro illiquidità

È stata depositata in cancelleria, lo scorso maggio, la sentenza emessa del Tribunale di Forlì che riconosce il diritto al risarcimento dei danni subiti dagli allora azionisti della Cassa di Risparmio di Rimini. Lo riferisce l'avvocato Bruno Barbieri del Codacons Emilia Romagna. Credit Agricole ha acquisito la Carim (Cassa di Risparmio di Rimini) nel 2017: "Può essere chiamata in giudizio a rispondere delle pretese risarcitorie degli ex azionisti della stessa Carim, in virtù del fatto che le azioni dalla Carim furono vendute senza la dovuta informativa, con cui si comunicava ai clienti della banca la illiquidità di dette azioni, stante la mancata quotazione in borsa di detto titolo, che ne limitava la circolazione (compra-vendita) di fatto solo tra i clienti della banca", evidenzia Barbieri.

"Il mancato assolvimento di tale obbligo informativo da parte di Carim spa, nella sua funzione di intermediario finanziario, all’atto della vendita del titolo da essa stessa emesso fa sorgere in capo agli acquirenti delle azioni in parola (le azioni Carim) il diritto al risarcimento del danno subito per la perdita di valore delle azioni", sottolinea ancora il legale del Codacons.

Alla luce della decisione, tutti gli ex azionisti che avevano inviato a Crédit Agricole la lettera di interruzione dei termini di prescrizione, seguendo le indicazioni del Codacons, chiedendo il risarcimento dei danni subiti, potranno ora avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione e, in caso di esito negativo, rivolgersi al Tribunale civile di Rimini per ottenere il ristoro delle perdite. Potranno invece procedere direttamente in sede giudiziaria quanti hanno già esperito negli anni scorsi il tentativo di mediazione, strumento che, al pari della raccomandata, produce effetti interruttivi della prescrizione.