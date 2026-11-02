Ex cinema Astoria, 600mila euro per restituire alla città la Sala Jolly: al via la progettazione dei nuovi impianti

La Giunta approva gli indirizzi per il rifacimento degli impianti di climatizzazione e ricambio dell’aria

La Giunta approva gli indirizzi per la progettazione dei nuovi impianti di climatizzazione e ricambio dell'aria nello spazio al piano terra di viale Euterpe, investimento di 600mila euro per restituire alla città la Sala Jolly, lo spazio dell'ex cinema Astoria.

Con una delibera approvata la scorsa settimana, la Giunta comunale ha dato il via alla fase di progettazione di un intervento che prevede il rifacimento e l'adeguamento degli impianti di climatizzazione e ricambio dell'aria, indispensabili per completare il recupero funzionale della sala e consentirne il pieno utilizzo. Si tratta di un ulteriore intervento nel percorso di riqualificazione dell'ex cinema, che negli ultimi anni ha già visto il recupero di alcuni ambienti interni e importanti lavori di aggiornamento degli impianti.

Progettato dall'architetto Vinicio Vecchi e realizzato nei primi anni Settanta, l'Astoria è stato a lungo un punto di riferimento culturale e di aggregazione per la città, con due sale per proiezioni contemporanee, un foyer su due livelli e una zona bar. L'edificio era stato pensato anche per gli spettacoli teatrali, ma questa vocazione non si è mai realizzata pienamente: la torre scenica e i camerini sono rimasti incompleti. Dopo la chiusura nel giugno 2008 e un lungo periodo di abbandono, il Comune ha avviato dal 2014 un percorso di recupero con l'obiettivo di restituire alla città uno spazio culturale polifunzionale.

Tra il 2016 e il 2021 sono stati realizzati i primi interventi di rilievo: la messa in sicurezza dei camminamenti sopraelevati esterni, la ristrutturazione del foyer con il rifacimento degli impianti e l'adeguamento dei servizi igienici per l'accessibilità, la sostituzione del solaio della torre scenica, la nuova impermeabilizzazione dell'intera copertura, la modernizzazione del bar e la riqualificazione degli spazi esterni. Una successiva fase di lavori, conclusa nell'aprile 2025, ha portato alle dotazioni antincendio del foyer e della sala piccola, al completamento del recupero di percorsi e rampe esterne e a un nuovo sistema di illuminazione a LED. Nel frattempo il Comune ha promosso percorsi di riuso temporaneo e co-progettazione con cittadini ed enti del Terzo settore, favorendo la trasformazione dell'ex cinema in un hub culturale di comunità. Oggi gli spazi recuperati sono in concessione a un'associazione di promozione sociale.

Il nuovo investimento si inserisce in questa continuità e punta a completare la parte impiantistica necessaria a rendere la sala nuovamente utilizzabile. Si passa così dalla messa in sicurezza al comfort ambientale: la progettazione dovrà garantire condizioni adeguate di temperatura e qualità dell'aria, privilegiando soluzioni ad alta efficienza energetica, capaci di contenere i consumi, ridurre i costi di gestione e semplificare la manutenzione nel tempo. L'intervento non riguarda il recupero integrale dell'edificio, ma il completamento delle condizioni necessarie per rendere agibile la sala più piccola.

Il Comune finanzierà l'opera con risorse previste nel bilancio 2026, 600mila euro complessivi, con tempi indicativi di circa 18 mesi. Il documento approvato definisce gli obiettivi e le caratteristiche dell'intervento e consente, ora, di procedere con la progettazione esecutiva.