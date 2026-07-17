Ex Colonia Enel di Rimini: la prima parte dell'area restituita alla città dopo il degrado

Resta solo la vecchia cabina dell’energia elettrica, che sarà rimossa e sostituita dopo l'estate

È stata aperta questa mattina (!7 luglio) l’area pubblica sorta sulle ceneri dell’ex colonia Enel, tra viale Regina Margherita e il Parco del Mare. Dopo aver reso fruibile a metà giugno la porzione più a mare dell’ampio spazio prima occupato dall’ex Colonia, oggi viene resa libera e disponibile anche la parte più a monte, offrendo così uno spazio ampio ad uso pubblico. Resta solo la vecchia cabina dell’energia elettrica, che sarà rimossa e sostituita dopo l'estate.

"Dopo l’estate si partirà con i lavori di vera e propria trasformazione dell’area, che diventerà un nuovo spazio pubblico da vivere tutto l’anno, pienamente accessibile, capace di accogliere molteplici funzioni come attività culturali, sportive, ricreative e sociali. Una piazza verde integrata nel Parco del Mare che avrà anche il ruolo di cerniera con la città, per una riqualificazione che abbraccia l’arenile e la zona più a monte. La proposta comprende anche la possibilità di realizzare servizi innovativi con partenariato pubblico e privato, coerenti con il Piano dell'arenile", ricorda l'amministrazione comunale.