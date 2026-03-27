Ex colonia Enel di Rimini, persistono i bivacchi in attesa della demolizione

Blitz della Polizia, identificate persone di nazionalità straniera irregolari sul territorio italiano

In attesa della sua demolizione e della sua successiva riqualificazione, l'ex colonia Enel rimane luogo di bivacco per persone senza fissa dimora. Nelle ultime ore l'area è stata oggetto di un controllo della Polizia di Rimini, che ha sorpreso persone di nazionalità straniere, tutte irregolari, mentre dormivano all'interno della struttura. Saranno espulsi dal territorio nazionale. Oltre all'ex colonia, la Polizia si è concentrata anche sulla zona della stazione ferroviaria, dove sono state identificate oltre 100 persone.