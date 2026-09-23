Ex colonia Enel, ecco come sarà la nuova piazza sul mare: lavori al via nel 2027

Investimento da 2,45 milioni di euro per riqualificare l’area tra il Parco del Mare e viale Regina Margherita

"Uno spazio pubblico multifunzionale, sostenibile e accessibile, da vivere tutto l’anno e che abbia come fondamenta sia la qualità urbana quanto la coesione sociale". Così l'amministrazione comunale annuncia la nuova piazza sul mare che nascerà nell’area dell’ex colonia Enel. Dopo la demolizione dell’immobile in disuso della scorsa primavera e la prima sistemazione che ha consentito già da quest’estate di recuperare uno spazio pubblico a favore dei cittadini e dei turisti, avanza la progettazione della riqualificazione urbana di questa ampia area che nasce tra il Parco del Mare e viale Regina Margherita e che oggi gode di una ritrovata visuale sul mare e la spiaggia libera. In questa fase l’Amministrazione sta raccogliendo i contributi che provengono dalle associazioni e le realtà del terzo settore: "un percorso partecipativo - spiegano da palazzo Garampi - orientato in particolare all'accessibilità universale e valorizzando dunque le indicazioni delle persone con disabilità nella costruzione di soluzioni progettuali realmente fruibili e inclusive". Alcune di queste indicazioni sono già state assorbite nella progettazione, a partire dalla definizione dell’area giochi inclusiva e dell’isola dedicata allo sport e al benessere, che rappresentano due delle tre aree funzionali in cui sarà distinta la nuova piazza pubblica, con la dotazione di scivoli e pendenze per favorirne la fruibilità l’accessibilità. Lo spazio centrale sarà invece lasciato libero da manufatti, in modo tale da sfruttare il canocchiale visivo che dal viale proietta lo sguardo direttamente verso il mare e la spiaggia libera. Sarà quindi ricavata una sorta di piazza versatile che, grazie a dotazioni infrastrutturali integrate (ad esempio un piccolo palco), potrà ospitare mercatini tematici, manifestazioni culturali e piccoli eventi anche nei mesi invernali. Attenzione particolare anche alla dotazione di alberi: sarà realizzato una sorta di filtro verde lato viale Regina Margherita, per schermare la piazza dal passaggio dei veicoli sul mare. Il verde caratterizzerà anche il lato nord di questo nuovo spazio urbano, dove in un secondo momento saranno collocate due strutture che saranno realizzate nell’ambito di un processo di partenariato pubblico-privato. I manufatti saranno destinati a funzioni e pubblici servizi a favore di cittadini e visitatori e a presidio della piazza e saranno individuati nell’ambito di un percorso partecipativo aperto alla città, in coerenza anche con quanto esplicitato nel contratto siglato con la Regione Emilia-Romagna che pone nella pianificazione partecipata per l’utilizzo e la gestione dello spazio pubblico uno degli elementi qualificanti. Il progetto prevede un investimento complessivo di 2.450.000 euro, di cui 1.250.000 euro dalla Regione Emilia Romagna e 1.200.000 cofinanziamento comunale. L’obiettivo è avviare i lavori nella primavera del 2027.