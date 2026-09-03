Ex Colonia Enel, Rimini ascolta i cittadini: "La nuova piazza dovrà essere accessibile a tutti"

Al via il percorso partecipato per la riqualificazione dell'area sul lungomare

Il Comune di Rimini avvia un percorso partecipato con la cittadinanza per la riqualificazione dell'area ex Enel, sul lungomare destinata a diventare una nuova piazza aperta verso il mare. Prima della progettazione, l'amministrazione comunale ascolterà idee e suggestioni di cittadini, associazioni e di persone con disabilità: lo spazio dovrà essere accessibile a tutti. Il percorso si articolerà in due workshop pubblici, in programma il 21 settembre e il 6 ottobre presso il Nodo Territoriale Centro Storico di via Gambalunga, ai quali seguirà un terzo incontro conclusivo nel 2027 per la validazione e la valutazione degli esiti del progetto. "L'obiettivo è sviluppare un confronto strutturato sui temi dell'accessibilità universale, della progettazione inclusiva e del benessere ambientale, valorizzando il contributo delle persone con disabilità quali interlocutori essenziali nella costruzione di soluzioni realmente fruibili e inclusive", spiega l'amministrazione comunale.

