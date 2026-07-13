Ex Colonia Mater Dei, il Comune chiarisce sui tagli degli alberi: “Intervento basato su perizie e autorizzazioni”

L’Amministrazione ricostruisce le motivazioni della rimozione di 52 alberature e annuncia il piano di riforestazione compensativa con 121 nuove piante

In merito ai lavori di riqualificazione urbanistica che interessano l’area privata dell’ex Colonia Mater Dei in viale Torino, l’Amministrazione comunale ritiene doveroso fornire una precisa e trasparente ricostruzione dei fatti, basata esclusivamente sugli atti tecnici e sulle risultanze delle perizie fitosanitarie che hanno guidato l’azione degli uffici competenti.

L’obiettivo è fare totale chiarezza sulla reale consistenza dell’intervento, confermando la massima attenzione da sempre riservata alla tutela del patrimonio naturale e al rispetto dei regolamenti cittadini.

Lo stato di salute delle alberature e le ragioni dell’intervento

L’autorizzazione rilasciata nell’ambito della Conferenza dei servizi ha riguardato la rimozione di cinquantadue alberature complessive, nello specifico ventisette pini, sedici pioppi, tre platani e sei tamerici.

Questo provvedimento è scaturito dall’esito obbligato di una rigorosa perizia sul campo e del successivo censimento vegetazionale.

Le relazioni specialistiche hanno certificato che una parte di queste piante versava in condizioni fitosanitarie estremamente precarie, caratterizzate da gravi patologie biologiche, carie interne profonde, branche scosciate e fusti strutturalmente compromessi, tali da rappresentare un rischio per l’incolumità pubblica a causa del pericolo di crolli improvvisi.

Per la restante parte del contingente autorizzato, la rimozione si è resa invece necessaria per l’inevitabile interferenza fisica con le opere di ristrutturazione, ampliamento e risanamento del complesso edilizio.

Il piano straordinario di riforestazione compensativa

Il fulcro dell’operazione sul lungo periodo resta il piano di totale rigenerazione della pineta.

A fronte delle rimozioni, il progetto approvato impone alla proprietà la piantumazione compensativa di ben centoventuno nuove alberature, tra cui trentuno pini domestici.

Si tratta di un saldo ecologico ampiamente positivo che non solo reintegrerà interamente il verde rimosso con esemplari giovani, sani e certificati dal punto di vista vivaistico, ma incrementerà sensibilmente la complessiva densità arborea e la qualità ecologica dell’intera area di viale Torino, garantendo un forte potenziamento del polmone naturale della zona.

Richiesta di chiarimenti inviata alla proprietà

Nell’ambito delle regolari attività di controllo e vigilanza sul territorio, l’Amministrazione comunale ha provveduto, tramite il settore Governo sostenibile del territorio, a inviare una formale richiesta di chiarimenti alla proprietà e al tecnico incaricato.

L’atto mira a fare piena luce sulle esatte tempistiche dei tagli e a verificare la rigida conformità con le prescrizioni stabilite dal Regolamento comunale per la cura del verde urbano.

Il testo normativo vieta infatti nella zona turistica gli abbattimenti nel periodo compreso tra marzo e settembre a salvaguardia della riproduzione dell’avifauna, consentendo deroghe esclusivamente nei casi particolari legati a pericoli di imminente caduta e previa produzione di una idonea documentazione che attesti l’assenza di nidi.

Gli uffici comunali hanno fatto richiesta di tutti gli atti necessari a verificare il rispetto delle procedure previste.