Ex Colonia Murri: via libera del Consiglio all’acquisizione da parte del Comune

Il Comune procede verso la riqualificazione del complesso

Con 17 voti favorevoli, 11 astenuti e nessun contrario, il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera la proposta di concordato fallimentare per l’acquisizione da parte del Comune di Rimini del diritto di superficie del compendio immobiliare costituito dalla “ex Colonia Murri” e dal “Parco Mediterranea”. Attraverso questo atto, l’Amministrazione avrà la possibilità di entrare in pieno possesso dell’area, ponendo così una prima importante condizione per avviare un vero percorso di riqualificazione del complesso nella sua interezza, superando l’attuale stato di degrado in cui versano la colonia e le aree limitrofe.

Ad illustrare l’atto in Consiglio Comunale gli assessori alla pianificazione del territorio Valentina Ridolfi e al Patrimonio Francesco Bragagni che hanno dettagliato le motivazioni che hanno portato l’Amministrazione a scegliere il percorso della proposta di concordato fallimentare e hanno ripercorso le tappe che hanno segnato la vicenda del compendio immobiliare, oggi in capo alla curatela fallimentare della società Rimini&Rimini. La società è titolare del diritto di superficie di durata novantennale dal 2011, finalizzato alla realizzazione di un programma di interventi per il recupero dell'immobile e la sua riconversione a fini commerciali non alimentari. Il Piano Particolareggiato prevedeva un termine di attuazione di 10 anni dalla data di sua approvazione, termine che, per effetto delle varie proroghe di legge succedutesi negli anni, scadrebbe ad oggi nel 2031.

Se la proposta di concordato approvata ieri sera dal Consiglio sarà accolta, l’Amministrazione potrà dunque entrare nella piena proprietà dell’area, con l’obiettivo di superare le previsioni contenute nel piano particolareggiato e proponendosi dunque come interlocutore unico con i soggetti privati e gli operatori che manifesteranno interesse ad investire.

La valutazione economica contenuta nella proposta è di 520mila euro, già stanziati nel bilancio di previsione, definita sulla base della perizia effettuata dal Tribunale di Rimini su istanza della curatela.

Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato con 18 voti favorevoli, 8 astenuti e 3 contrari, lo schema di convenzione per la riqualificazione e ampliamento del supermercato Conad di Viserba, con connessa sistemazione dell'area esterna di proprietà e accrescimento della dotazione di parcheggi e verde pubblico. Il progetto, che prevede il passaggio della struttura commerciale dagli attuali mq. 1.442 circa a 2.284 circa, comprende la cessione gratuita all’Amministrazione Comunale di un’area come standard aggiuntivo di circa 22.428 metri quadrati, che saranno destinati a parcheggi pubblici e per la viabilità ciclopedonale di collegamento tra la via Sacramora e la zona mare, oltre al miglioramento della fermata del trasporto pubblico in corrispondenza della zona. A questo si aggiunge la realizzazione e la cessione gratuita all’Amministrazione Comunale di un’area a parcheggio pubblico di 5.000 metri quadrati e di un’area a verde pubblico di 2.000 metri quadrati.

Infine approvata la bozza di convenzione per un permesso di costruire convenzionato (18 voti favorevoli, 7 astenuti e 3 contrari).