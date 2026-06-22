Ex Colonia Piacenza, a Misano parte il progetto: cittadini protagonisti della rigenerazione

Il percorso partecipato prenderà il via con una visita al cantiere della palazzina, in programma mercoledì 1° luglio alle 17

A Misano è pronto a partire “A Mare”, un percorso di ascolto, partecipazione e coinvolgimento della comunità, cofinanziato dall’amministrazione comunale e dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Bando Rigenerazione Urbana, che accompagnerà l’intervento di recupero della palazzina dell’ex Colonia Piacenza. Il percorso partecipato prenderà il via con una visita al cantiere della palazzina, in programma mercoledì 1° luglio alle 17.

I lavori di riqualificazione, avviati lo scorso inverno, stanno procedendo secondo programma e il cantiere è ormai in una fase avanzata.

"L’iniziativa del 1° luglio sarà l’occasione per condividere con la cittadinanza lo stato di avanzamento dell’intervento, ma anche per avviare una riflessione più ampia sul futuro del Parco Mare Nord e degli spazi che si affacciano sul lungomare. Negli ultimi mesi sono state realizzate interviste e attività di ascolto rivolte a residenti e frequentatori dell’area per approfondirne potenzialità e criticità. Le informazioni raccolte costituiranno la base di un percorso partecipativo articolato in quattro appuntamenti, finalizzati a ripensare insieme spazi, attrezzature e funzioni del parco, in sinergia con la nuova palazzina e con le attività del lungomare. L’obiettivo è costruire una visione condivisa capace di rendere questi luoghi più vivi, attrattivi e frequentati durante tutto l’anno", spiega l'amministrazione comunale.

Il percorso è aperto a tutte le persone interessate: cittadine e cittadini, giovani, associazioni culturali, ambientali, sociali e sportive, oltre agli operatori economici che lavorano sulla spiaggia, nel parco e lungo il lungomare.

La partecipazione all’evento del 1° luglio è libera e gratuita; consigliata l’iscrizione (https://bit.ly/visita_al_cantiere).

I successivi appuntamenti si terranno il 18 luglio con un laboratorio di idee dedicato al parco, il 4 settembre con una parata in bicicletta fino all’International Bike Festival e, a novembre, con un incontro pubblico di restituzione dedicato al futuro del parco e della palazzina dell’ex Colonia Piacenza.