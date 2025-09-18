Ex consigliere comunale investito e ucciso a Pietracuta, chiesto processo per l'automobilista

La Procura contesta il superamento dei limiti orari di velocità

La Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per l'automobilista 41enne di nazionalità straniera coinvolto nell'incidente in cui Massimiliano Crivellari, ex consigliere comunale di Santarcangelo, perse la vita il 26 novembre 2024 sulla strada Marecchiese, a Pietracuta. L'accusa è l'omicidio stradale. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 41enne, alla guida di una Citroen, aveva travolto l'ex consigliere, 48 anni, facendolo sbalzare sul cofano. L'auto aveva trascinato il corpo del 48enne, morto sul colpo, per qualche metro. La Procura contesta il superamento dei 50 km/h: secondo l'accusa, la Citroen viaggiava ai 90 km/h. Crivellari stava attraversando la strada sulle strisce, appena uscito dall'azienda nella quale lavorava come progettista. L'udienza preliminare è stata fissata davanti al Gup Vinicio Cantarini per il prossimo 17 dicembre. L'automobilista è difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, mentre i familiari di Crivellari, la mamma e il padre, che si costituiranno parte civile, dall'avvocato Filippo Cocco.