Ex hotel devastato da incendio, la sindaca: "Vitale per Cattolica il presidio dei Vigili del Fuoco"

La prima cittadina Foronchi: "Importante avere un presidio di vigili del fuoco sul posto. Situazione sotto controllo"

Questa mattina un incendio è scoppiato un incendio all'ex hotel Hawaii di Cattolica, in Viale Venezia, all'altezza della traversa Via del Prete. All'interno c'erano i due proprietari, portati in ospedale per accertamenti, dopo aver inalato del fumo. Ma non si sono feriti, come confermato dalla sindaca Franca Foronchi, che ha elogiato la macchina dei soccorsi per essersi istantaneamente, con grande competenza, evitando conseguenze peggiori.

La sindaca Foronchi conferma: "Non ci sono feriti". "Mi preme sottolineare - aggiunge-anche la grande collaborazione degli abitanti vicini al luogo dell’incendio e del proprietario dell’hotel Queen Mary al quale è stato chiesto di allontanare temporaneamente i suoi ospiti. Come Amministrazione, abbiamo subito diramato ai residenti l’avviso di tenere chiuse le finestre in via precauzionale".

Questo caso, ha aggiunto, "ha messo in evidenza l’importanza di avere un presidio di vigili del fuoco sul posto, considerato anche che Cattolica nel periodo estivo aumenta in modo esponenziale le presenze. La situazione è sotto controllo e nel primo pomeriggio saranno terminate le operazioni di bonifica”.