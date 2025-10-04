Altarimini

F1: a Singapore pole Russell, male le Ferrari

Hamilton sesto precede Leclerc settimo

04 ottobre 2025
La Mercedes torna protagonista nelle qualifiche di Singapore, con Russell autore di una splendida pole davanti a Max Verstappen. Anche Kimi Antonelli si posiziona bene, quarto, dietro a Piastri, che limita i danni con una McLaren meno brillante del solito. Il compagno di squadra Norris è quinto, davanti alle due Ferrari. Hamilton batte Leclerc, i due ferraristi si posizionano in sesta e settima piazza. Di più non potevano proprio fare. In gara sarà duello a tre con Russell favorito su Max e Piastri.

