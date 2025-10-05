F1: a Singapore vince Russell, Ferrari sesta e settima

Seconda piazza per Max Verstappen davanti a Norris

A Singapore trionfa Russell su Mercedes davanti a Verstappen, che riesce a difendersi dagli attacchi di Norris. L'olandese parte con le soft montate sulla sua Red Bull, ma pattina e con affanno mantiene il secondo posto dietro Russell. Norris si avvicina a Verstappen e prende la posizione di forza su Piastri, contatto tra i due McLaren con l'australiano che si salva dal muro e riparte quarto. Alla fine Russell vince agevolmente, Verstappen si concede un bloccaggio pericoloso, ma neppure con la strategia riesce ad avvicinare la vittoria e a sfatare il tabù Singapore, pista in cui non ha mai vinto. Le McLaren si accontentano di terza e quarta piazza, vincendo matematicamente il titolo costruttori, Piastri piuttosto arrabbiato verso Norris e il team. Chiude la top 5 Antonelli, che riscatta una gara anonima sorpassando nel finale Leclerc. La Ferrari, lontanissima dai primi quattro, è quindi come da pronostico (e da partenza) sesta e settima: Leclerc, dopo una grande partenza in cui aveva superato Kimi e Lewis, chiude sesto, dopo aver dato strada a Lewis Hamilton, nel tentativo di permettere al britannico, con gomme soft nel finale, di attaccare Kimi. Fallito il tentativo di avvicinarsi alla seconda Mercedes, Lewis restituisce la posizione.