F1: capolavoro Leclerc, è pole in Ungheria

Il monegasco tira fuori dal cilindro un giro da assoluto fuoriclasse

Charles Leclerc conquista la pole in Ungheria, grazie a un giro perfetto in Q3. Il pilota della Ferrari, al termine di una qualifica molto complicata, ha preceduto di 26 millesimi Piastri e di 41 millesimi Norris, i due alfieri della McLaren. Delude invece Lewis Hamilton, solamente 12esimo. Per la Ferrari quella di oggi è la prima pole stagionale per la gara della domenica. Sottotono Max Verstappen, solo ottavo. Bene le Aston Martin, che si piazzano al quinto posto con Alonso e al sesto con Stroll. Quarto il puntuale Russell su Mercedes, delude Kimi Antonelli, anch'egli come Hamilton eliminato al Q2: partirà 15esimo.