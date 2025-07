F1: doppietta McLaren a Silverstone, Hulkenberg terzo davanti a Hamilton

Quinto Max Verstappen, Leclerc fuori dalla zona punti: gara condizionata dal meteo

In una gara condizionata dalla pioggia, trionfa la solita McLaren. Lando Norris precede il compagno di squadra Oscar Piastri, che aveva condotto con autorità fino all'episodio del 21esimo giro: il pilota australiano, in regime di safety car, ha rallentato bruscamente. Verstappen lo ha passato e poi con un testacoda si è ritrovato decimo. Ma la manovra di Piastri è stata punita con 10 secondi di penalità. A sorridere, oltre alla McLaren, è la Kick Sauber, che conquista il podio con una grande prestazione di Hulkenberg. Gara amara per Lewis Hamilton, che lotta come un leone per il podio, ma si arrende e finisce quarto. Va peggio a Leclerc, che come Russell della Mercedes inizia la gara con le gomme slick (intermedie per il monegasco, dure per l'inglese): una scelta strategica totalmente sbagliata. Ma Russell chiude a punti, decimo, Leclerc è quattordicesimo. Verstappen, che aveva sacrificato l'assetto da gara per fare bene in qualifica, chiude quinto. Giornata totalmente da dimenticare per Kimi Antonelli, gara piena di errori (anche per la strategia: pit stop per montare gomme slick al terzo giro, durante la virtual safety car) conclusa con il ritiro. Punti preziosi per Gasly, Stroll, Albon, Alonso, i piloti che si sono classificati dal sesto al nono posto.