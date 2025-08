F1: doppietta McLaren e delusione Ferrari, Leclerc finisce quarto

La Ferrari del monegasco ha un crollo di prestazioni nell'ultimo stint di gara, Norris beffa Piastri

Dopo la straordinaria pole di ieri, Charles Leclerc esce deluso dal gp di Ungheria: il pilota Ferrari lotta per la vittoria per due stint di gara, poi dopo il secondo pit stop la sua auto crolla di prestazioni. Leclerc chiude così quarto e anche penalizzato di 5 secondi, penalità che comunque non cambia la sua posizione finale. La gara si conclude come da previsione con doppietta McLaren, Norris davanti a Piastri: il britannico era partito male, perdendo due posizioni, e a quel punto ha impostato la gara su una strategia a una sosta, mossa vincente. Piastri nel finale ha cercato il sorpasso, utilizzando il drs, ma ha rischiato lo scontro con il compagno a causa di una "staccata" eccessivamente spericolata. Terzo il regolare George Russell su Mercedes, mentre il compagno di squadra Kimi Antonelli chiude decimo dietro a un Verstappen in difficoltà. L'olandese è nono, Lewis Hamilton non va neppure a punti: è dodicesimo. Gara totalmente anonima per il pluricampione inglese, che neppure con la strategia riesce a risollevarsi.