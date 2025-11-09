F1: in Brasile vince ancora Norris davanti a Kimi, doppio ritiro Ferrari

Leclerc buttato fuori pista dopo un contatto tra Piastri e Antonelli, che carambola addosso alla Ferrari n.16

La sfortuna Ferrari e l'impresa Kimi Antonelli, secondo sul podio, sono le due facce dell'Italia nel gp di Brasile. Si ripete il risultato della Sprint, con il giovane pilota italiano della Mercedes che chiude dietro al vincitore Lando Norris, dominatore in lungo e in largo. Un altro protagonista di giornata è Max Verstappen, che partendo dalla pit-lane, con motore nuovo e set-up modificato, arriva negli scarichi di Antonelli. L'olandese limita i danni, ma nonostante il terzo posto (impresa degna di nota) esce con tanti rimpianti dal Brasile. La prima Safety Car, per incidente di Bortoleto, regala invece il primo colpo di scena al giro 6: Antonelli, secondo, viene accerchiato ai lati da Leclerc e Piastri. L'australiano su McLaren tocca Kimi che carambola sul monegasco e lo manda fuori pista, con uno pneumatico danneggiato. Finisce qui la gara di Leclerc, assolutamente incolpevole, e sarà ritiro anche per Hamilton, che al via perde posizioni per un contatto con Tsunoda e danneggia l'auto, prendendo anche per 5 secondi di penalità. L'inglese è rimasto però sempre nelle retrovie. Piastri, sanzionato con 10 secondi, chiude quinto dietro Russell.