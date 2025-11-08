F1: Norris vince la Sprint in Brasile, Kimi Antonelli secondo. Flop Piastri: ritiro

La Ferrari chiude quinta con Leclerc e settima con Hamilton

Lando Norris vince la gara sprint in Brasile, disputatasi su pista bagnata dopo la pioggia. Il pilota McLaren allunga a +9 sul compagno di squadra Oscar Piastri, che partito terzo, si ritira nei primi giri dopo un'uscita di pista. Si riparte dopo la Safety Car: un grande Kimi Antonelli resiste all'assalto del suo compagno di squadra Mercedes Russell e si mette alla caccia di Norris. Nonostante lo pneumatico più favorevole (gomma media) e il Drs, Kimi non riesce nell'impresa e si accontenta del secondo posto, davanti al compagno di squadra. Max Verstappen si accontenta dal quarto posto davanti a Charles Leclerc, che con un assetto troppo carico fatica a sorpassare Alonso, più lento di lui. Alla fine Charles riesce nel sorpasso, mentre Hamilton non riesce ad avvicinare il grande rivale Fernando e deve accontentarsi del settimo posto. Alle 19 (ore italiane) le qualifiche per la gara di domani.