F1: Russell e Leclerc grandi favoriti per la vittoria del GP d’Australia 2026

Melbourne apre la F1 2026: nuovi regolamenti cambiano equilibri. Albert Park testa team e tecnologie, mentre scommesse sfidano i pronostici

Il semaforo verde di Melbourne ha inaugurato ufficialmente la stagione 2026 di Formula 1, portando in pista il debutto di regolamenti tecnici che hanno immediatamente scardinato i vecchi equilibri del circus. Il tracciato dell’Albert Park ha confermato le incognite della vigilia: tra nuove monoposto e dinamiche di sorpasso inedite, il primo weekend dell’anno ha rappresentato un banco di prova cruciale per misurare le reali ambizioni dei top team e la tenuta dei nuovi assetti tecnologici. In questo scenario di profondo cambiamento, il nuovo Osservatorio Scommesse di Goldbet analizza le preferenze degli utenti, mettendo a confronto i volumi di gioco registrati per la gara inaugurale e le proiezioni a lungo termine sulla vittoria del Campionato Mondiale, dove il parere del pubblico sfida apertamente i pronostici della vigilia.

Russell in testa alle quote degli scommettitori

Le scelte degli appassionati per il primo appuntamento stagionale hanno delineato un duello serrato tra Mercedes e Ferrari. George Russell ha guidato le preferenze degli scommettitori per il successo a Melbourne, raccogliendo il 38% degli stake totali. Un dato che ha trovato riscontro nel verdetto della pista, dove il pilota inglese ha conquistato la vittoria davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli, protagonista di un debutto eccellente, e a Charles Leclerc, che ha completato il podio precedendo Lewis Hamilton. Proprio il ferrarista era stato indicato dal 27% degli utenti come il favorito principale per il gradino più alto del podio. L’analisi dei flussi evidenzia inoltre una forte curiosità verso i nuovi rapporti di forza in griglia. Il giovane Antonelli ha attirato il 14% delle scommesse, superando nelle preferenze della vigilia un veterano come Lewis Hamilton, fermo all’8%. Più staccati gli altri protagonisti: Isack Hadjar ha convinto il 4% degli appassionati, mentre i volumi su campioni come Max Verstappen, Oscar Piastri e Lando Norris sono apparsi più contenuti, attestandosi ciascuno al 3% delle preferenze per il successo nel GP d'Australia.

Charles Leclerc tra i favoriti per il Mondiale di Formula 1 2026

Russell in testa alle quote degli scommettitori

Spostando l'analisi sulla vittoria del titolo iridato, il mercato Antepost permette di osservare come si stiano orientando le preferenze degli appassionati rispetto alle valutazioni tecniche dei bookmaker. Se la lavagna di Goldbet indica attualmente in George Russell il candidato principale alla vittoria finale (quota 1.75), le scelte espresse dal pubblico si concentrano in modo particolare su Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è infatti il più giocato con il 35% degli stake totali, nonostante una valutazione dei quotisti (7.00) che lo colloca come quarto favorito nelle gerarchie tecniche attuali. I flussi di gioco mostrano un interesse distribuito anche sugli altri contendenti, con scostamenti meno marcati rispetto alle quote ufficiali. George Russell segue nelle giocate con il 21% dei consensi, mentre Lewis Hamilton (quotato a 11.00) raccoglie il 16% delle preferenze. Emerge invece una maggiore prudenza verso Max Verstappen: nonostante il pilota olandese sia il secondo favorito per i bookmaker insieme a Kimi Antonelli (entrambi a quota 6.00), le giocate si attestano rispettivamente al 12% per il campione Red Bull e all’8% per il giovane talento Mercedes. In coda, con volumi più contenuti, figurano Alonso, Piastri e Norris (tutti al 2%), mentre Sainz e Hadjar chiudono il quadro con l’1% delle preferenze ciascuno.

Fonte dati: https://www.goldbet.it/news/scommesse/osservatorio-f1-gp-australia-2026