Faeti non basta: il Pietracuta di Zanini parte con un pari 1-1 con il Fcr Forlì

Samuele Zannoni sbaglia il penalty della vittoria. Faeti poi espulso al 92'

Pietracuta - Futball Cava Ronco Forlì 1-1

PIETRACUTA: Amici, Faeti, Pasolini, Capicchioni, Cevoli, Fabbri, Contadini (44’ st Giocondi), Zannoni, Osayande, Lazzari (36’ st Valli Casadei), Bernardi (31’ st Giacopetti). A disp.: Giardini, Angelini, Pacini, Valentini, Proverbio, Balducci. All.: Zanini.

FUTBALL CAVA RONCO: Carroli, Melandri (31’ pt Sango), Bergamaschi, Lambertini, Stucchi, Magnani (45’ st Del Vecchio), Salomone (13’ st Casadei), Parlanti (13’ st Franchini), Marzocchi, Pascucci, Eleonori (34’ st Garavini). A disp.: Alpi, Medri, Guiebre, Farabegoli. All.: Mordini.

ARBITRO: Russo di Benevento.

RETI: 23' pt Faeti, 3' st Magnani.

AMMONITI: Capicchioni, Lazzari, Franchini.

ESPULSI: 47' st Faeti.

PIETRACUTA L’esordio di Mister Zanini sulla panchina del Pietracuta frutta ai rossoblu solamente un pari interno, con segnali di ripresa nell’atteggiamento della squadra ma poco utile ai fini della classifica. Gli ospiti, dopo un primo tempo propositivo, si accontentano della rete segnata in apertura di ripresa che garantisce loro la permanenza in acque poco agitate.

L’inizio è decisamente di marca ospite con Stucchi che al 3’ arriva puntuale ad incornare il cross di Marzocchi ma Amici respinge. Sulla ribattuta del portiere locale lo scontro in area tra Fabbri e Magnani causa decise proteste da parte dei forlivesi ma per l’arbitro è tutto regolare. Salomone ci prova dalla distanza al 10’, con Amici ancora pronto a ribattere la palla, comunque smorzata da un difensore. Al quarto d’ora di gioco si vede il Pietracuta in avanti: Bernardi apre per Contadini e si fa trovare pronto ad incornare il seguente cross in area, con la palla che sorvola abbondantemente la traversa. Tre minuti più tardi Bergamaschi prova la conclusione da fuori area ma la mira non è precisa. Il solito Stucchi al 19’ fa valere la sua statura per colpire di testa dal cuore dell’area ma la traiettoria è ancora abbondante. Nel momento di massima pressione del Cava Ronco, passa in vantaggio il Pietracuta. Osayande al 23’ scappa sulla sinistra e serve Bernardi nel cuore dell’area, la sua conclusione viene ribattuta da Carroli sui piedi di Faeti che segna nella porta sguarnita. Gli ospiti reagiscono prontamente e si rendono pericolosi al 29’ con una conclusione ravvicinata di Stucchi che Fabbri respinge con il corpo.

La ripresa vede subito gli ospiti agguantare il pareggio con Magnani. Al 3’, sugli sviluppi di un corner, Salomone tira forte dal limite ma la palla viene respinta dalla difesa, quindi calciata di nuovo da un compagno che centra in pieno il palo, per ultimo arriva l’esterno offensivo in maglia verde che deposita in rete. Il Pietracuta reagisce bene e già al 5’ potrebbe segnare con Lazzari che, al termine di un’azione personale, ci prova da fuori area ma la sua bordata riscuote solamente gli applausi del pubblico. L’occasionissima per i rossoblu arriva due minuti più tardi, quando Lazzari sorprende dalle spalle il proprio marcatore che lo sgambetta in area, inducendo quindi l’arbitro ad assegnare il calcio di rigore. Sul dischetto si porta Zannoni che mira l’incrocio dei pali ma alza troppo la traiettoria. Alla mezz’ora Bernardi fugge al controllo della difesa avversaria ma Carroli in uscita ne respinge la conclusione. Nel finale di frazione da segnalare al 37’ un tiro a giro di Zannoni che sorvola di poco la traversa e, un minuto più tardi, il diagonale di Faeti che scorre davanti alla porta senza che nessun giocatore rossoblu riesca nella deviazione vincente. Da annotare nei minuti di recupero l’espulsione diretta proprio di Faeti, colpevole di un'entrata scomposta ai danni di un avversario.