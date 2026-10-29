Inchiesta sulla Polizia Locale "Falchi" indagati, anche i centristi di Rimini attaccano l'amministrazione: "Responsabilità politica"

L'intervento di Stefano Casadei, Raimondo Elli e Andrea Ferrando

Anche Rimini al Centro, per voce dei coordinatori Stefano Casadei, Raimondo Elli e Andrea Ferrando, si uniscono alle voci degli esponenti locali di centrodestra e di destra, accusando l'amministrazione comunale di Rimini di non assumersi le proprie responsabilità in base a quanto emerso dall'inchiesta sui "Falchi" della Polizia Locale. "Già nel 2016 la Polizia Municipale di Rimini era stata interessata da una vicenda giudiziaria che portò allo smantellamento del Nucleo Ambientale. All'epoca, l'assessore con delega alla Polizia Municipale era Jamil Sadegholvaad, oggi sindaco della città", scrivono i coordinatori, per poi affondare il colpo: "Di fronte a una vicenda che presenta analogie con il passato, le dichiarazioni di estraneità del sindaco e dell'assessore competente sollevano interrogativi legittimi: è accettabile che chi governa la città e ha la responsabilità politica di un assessorato dichiari di non sapere nulla di quanto accade negli uffici e nei servizi che è chiamato a indirizzare e controllare? È inoltre plausibile la volontà del Comune di costituirsi parte civile nel processo quando l'avvocato di uno o più degli accusati è un ex assessore?". Chiosano i tre esponenti di Rimini al Centro: "La responsabilità penale è personale e deve essere accertata nelle sedi competenti. Quella politica, invece, riguarda anche la capacità di vigilare, prevenire e intervenire. È su questo terreno che il sindaco e l'amministrazione devono rispondere alla città. Rimini al Centro chiede trasparenza, chiarezza e assunzione di responsabilità".