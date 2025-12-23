Famiglia nel bosco, i bimbi restano nella struttura di accoglienza

La misura, secondo quanto emerge dall’ordinanza, è ritenuta necessaria a tutela dei minori in attesa degli esiti degli accertamenti disposti

Resteranno nella casa famiglia di Vasto i bambini della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. Lo ha stabilito il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che con un’ordinanza pubblicata oggi, e anticipata dal Tg1 Rai, ha disposto una serie di accertamenti sul nucleo familiare, ritenendo necessario verificare lo stato psichico dei genitori.

Il provvedimento prevede l’avvio di un’indagine psico-diagnostica sulla famiglia, finalizzata a valutare le condizioni psicologiche dei genitori e il contesto complessivo in cui i minori hanno vissuto. L’incarico è stato affidato alla psichiatra Simona Ceccoli, che avrà 120 giorni di tempo per depositare la perizia presso il Tribunale.

Nel frattempo, viene confermata la permanenza dei bambini nella struttura di accoglienza di Vasto, dove sono stati collocati lo scorso 20 novembre a seguito dell’intervento delle autorità. La misura, secondo quanto emerge dall’ordinanza, è ritenuta necessaria a tutela dei minori in attesa degli esiti degli accertamenti disposti.

Il Tribunale ha inoltre fissato una serie di scadenze procedurali: entro il 30 gennaio il servizio sociale dovrà trasmettere una relazione di aggiornamento sugli interventi effettuati e sull’evoluzione della situazione familiare, mentre le parti coinvolte avranno tempo fino al 15 febbraio per il deposito di eventuali memorie.