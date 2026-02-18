Famiglie, contrasto all’isolamento: a Miramare nuova sede dedicata a genitori e bambini

Nuovo Centro per le Famiglie a Miramare: servizi di prossimità nella zona sud

Un nuovo punto di riferimento per le famiglie nella zona sud della città di Rimini. È questo l'obiettivo del progetto illustrato ieri (martedì 17 febbraio) nell'ambito del comitato di distretto Socio Sanitario Rimini che prevede l'apertura di una sede secondaria (spoke) del Centro per le Famiglie del Comune di Rimini a Miramare.

Il progetto nasce dalla volontà di portare servizi di prossimità, in un'area periferica caratterizzata da una limitata disponibilità di spazi aggregativi gratuiti, con l’obiettivo di offrire una vasta gamma di servizi frutto di una attenta analisi dei bisogno.

La nuova sede sarà ospitata in via Losanna 16, negli spazi del nido d'infanzia che sarà trasferito nella nuova sede realizzata con i fondi Pnrr. Il Centro sarà offrirà una ampia e articolata tipologia di servizi: accoglienza e Sportello Informa famiglie, spazio gioco per bambini da 0 a 36 mesi, punto pappa & pannolino, ludoteca per bambini dai 3 anni, servizio di counseling, incontri tematici e gruppi per genitori, attività laboratoriali per genitori e bambini. Nei fine settimana, in particolare nel periodo invernale, lo spazio potrà essere messo a disposizione di associazioni del territorio per ampliare ulteriormente l'offerta alla comunità.

Tra gli obiettivi principali del progetto figurano il contrasto all'isolamento e alla solitudine genitoriale, la promozione dell'incontro tra famiglie italiane e famiglie di origine straniera, il supporto nei momenti critici del ciclo di vita familiare e il rafforzamento della rete con i servizi che si occupano di minori. Tra i soggetti che potranno operare nella nuova sede è prevista anche l'équipe affido del Comune.

Sul fronte del cronoprogramma, il primo sopralluogo è previsto nel mese di febbraio in vista della stesura del progetto definitivo nell’ambito dell'Avviso pubblico "Rafforzamento della rete dei Centri per la famiglia", in linea con le Linee Guida regionali per i Centri per le Famiglie.