Family Run Bellaria 2026: al via le iscrizioni nel segno della solidarietà

Anche nel 2026 l’intero ricavato sarà destinato a La Prima Coccola ODV

Mentre procedono a gonfie vele le iscrizioni al BIM Triathlon di Bellaria, con i primi pettorali andati a ruba e segnali concreti che fanno presagire un’edizione 2026 da record, da lunedì 22 dicembre aprono ufficialmente le iscrizioni alla Family Run 2026, l’appuntamento che unisce movimento, comunità e beneficenza e che, anno dopo anno, richiama famiglie, bambini, gruppi sportivi e camminatori di ogni età.

“Aprire le iscrizioni” significa dare il via a tutte le modalità di adesione previste, consultabili sui canali ufficiali dell’evento: iscrizione tramite portale Endu, tramite Google Form collegato al sito, e pagamento anche con SatisPay (oltre ad altre opzioni disponibili e aggiornate online).

La Family Run conferma la propria identità: partecipare è un gesto concreto di solidarietà. Oltre alla mission altamente inclusiva (i percorsi di 3 e 5 chilometri vedono tradizionalmente al via molti runner portatori di disabilità), anche nel 2026 l’intero ricavato sarà destinato a La Prima Coccola ODV per sostenere il progetto “La Casa delle Famiglie”, un appartamento messo a disposizione dei genitori dei bambini ricoverati nel reparto neonatale dell’Ospedale Infermi di Rimini, così da permettere alle famiglie di restare vicine ai propri piccoli nei giorni più delicati.

Accanto alla continuità del progetto benefico, l’edizione 2026 porta una novità importante sul fronte educativo e creativo. Se negli anni passati il coinvolgimento era rivolto alle scuole medie, quest’anno l’iniziativa “scende” alle scuole elementari, grazie alla collaborazione con la dirigente scolastica dott.ssa Fabbri, che ha accolto e sostenuto il progetto per i quattro plessi di Bellaria Igea Marina. L’obiettivo è coinvolgere in particolare le classi quarte e arrivare a una partecipazione ampia (circa 200 bambini), trasformando la Family Run in un’esperienza condivisa che parla di sport, cura, comunità e responsabilità.

Il cuore del progetto creativo richiama l’esperienza dello scorso anno legata alla street art, ma con un formato pensato per i più piccoli: in ciascun plesso verrà portato un pannello di 3 metri per 1,50, su cui i bambini – guidati dagli insegnanti e affiancati da professionisti della grafica del territorio – realizzeranno un grande elaborato collettivo ispirato al significato della Family Run e alla missione solidale a favore del reparto neonatale. I pannelli diventeranno una mostra: tutti gli elaborati saranno esposti in occasione della manifestazione, e una giuria selezionerà il disegno che verrà stampato sulla T-shirt ufficiale 2026.

Un modo semplice e potente per far diventare i bambini non solo partecipanti, ma ambasciatori di un messaggio: correre (o camminare) insieme può aiutare davvero chi sta attraversando un momento difficile.

Iscrizioni (dal 22 dicembre): tutte le istruzioni e i link a Endu, Google Form, SatisPay e alle altre modalità di adesione sono pubblicati e aggiornati sui canali ufficiali della Family Run.