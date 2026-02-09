"Fasci appesi": scritte davanti al Giardino dedicato alle Vittime delle Foibe: la condanna di FdI

Atto di vandalismo a Rimini. Fratelli d'Italia: "Atto vile"

A Rimini questa mattina, 9 febbraio, sono state rinvenute scritte vandaliche davanti al Giardino dedicato alle Vittime delle Foibe, gesto che ha suscitato immediata condanna da parte di Fratelli d’Italia.

Secondo il coordinatore comunale Claudio Mazzarino, si tratta di “un atto vile e anonimo che non colpisce una parte politica, ma offende la memoria di uomini, donne e bambini barbaramente uccisi e per troppo tempo rimossi dalla storia nazionale”.

Il partito evidenzia in una come profanare un luogo di ricordo significhi colpire “il valore stesso della memoria, della dignità e del rispetto dovuto alle vittime”. Fratelli d’Italia Rimini ha chiesto che venga fatta piena luce sull’accaduto e che le scritte vengano rimosse rapidamente, restituendo decoro a uno spazio che appartiene all’intera comunità riminese.

Mazzarino ha concluso ribadendo la necessità di difendere luoghi simbolo come il Giardino delle Vittime delle Foibe, affinché la memoria storica resti rispettata e tutelata.