Fattore R, sei imprenditori a Rimini per parlare del futuro della Romagna

Il 23 ottobre al Teatro degli Atti la tavola rotonda "Competere insieme: le imprese nell'era della Super Area Economica". Attesi anche Lorenzo Bino Smaghi, Antonio Patuelli e Matteo Zoppas.

Sei esperienze diverse, dalle cooperative sociali al turismo, passando per innovazione, cultura e tutela ambientale, per discutere di come le imprese romagnole possano affrontare insieme le sfide dei mercati internazionali. È il tema della tavola rotonda in programma venerdì 23 ottobre al Teatro degli Atti di Rimini, nell'ambito della decima edizione di Fattore R, il Romagna Economic Forum.

Il confronto si intitola "Competere insieme: le imprese nell'era della Super Area Economica" e sarà moderato dal giornalista Rai Gianluca Semprini. Al centro, il progetto di una Super Area economica e urbana della Romagna e le prospettive di collaborazione tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria. A portare la propria esperienza saranno Franco Callegati, componente del Comitato tecnico scientifico di PulseR, iniziativa dedicata all'incubazione e all'accelerazione di startup; Otello Cenci, presidente di Made Officina Creativa di Rimini e vicepresidente di Confcooperative Romagna; Renata Mantovani, alla guida della cooperativa sociale CAD di Forlì, attiva da cinquant'anni nei servizi sociali, sociosanitari ed educativi e con circa 900 dipendenti.

Il turismo sarà rappresentato da Mirella Masi, imprenditrice balneare di Cattolica e tra le fondatrici di Altamarea Beach Village. Aida Morelli porterà invece l'esperienza maturata nella tutela ambientale come presidente dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po. Completa il gruppo Ombretta Sequino, amministratrice delegata di Mase Generators e Gen Set di Cesena e consigliera delegata di Confindustria sui temi della sostenibilità e dei criteri ESG. La tavola rotonda sarà uno degli appuntamenti di un'edizione che punta a raccontare il tessuto economico romagnolo attraverso dieci video testimonianze di altrettante esperienze imprenditoriali. Tra gli ospiti annunciati figurano l'economista Lorenzo Bino Smaghi, il presidente dell'Abi Antonio Patuelli e il presidente dell'Agenzia Ice Matteo Zoppas. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale.