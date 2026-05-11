Fatwa sul luogo di culto: “Stop alla preghiera del venerdì nei locali non sicuri”

Bouhlaoui scrive al sindaco: “Violati principi della Shari’a e della sicurezza pubblica”. Il documento dei giuristi islamici richiama anche il rispetto del vicinato e indica come alternativa la moschea di via Emilia

Un pronunciamento religioso islamico per chiedere la sospensione della preghiera del venerdì nei locali contestati. È quanto annuncia Aadil Bouhlaoui, ricercatore accademico ed ex fondatore del Centro Islamico Attawhid, in una lettera inviata al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

Bouhlaoui spiega di aver consultato “un comitato riconosciuto di studiosi e giuristi islamici” che, dopo aver analizzato documenti, immagini e video sul sovraffollamento della struttura, ha emesso una Fatwa ufficiale che “esorta formalmente alla sospensione della preghiera comunitaria del venerdì (Jumu'ah) in quei locali”.

Secondo il documento, “le attuali condizioni mancano dei requisiti legali per la sicurezza pubblica”, in contrasto con “la massima islamica di preservare la vita, la proprietà e la religione”. Tra le motivazioni indicate anche il “rispetto del vicinato”, poiché “il sovraffollamento e il disagio causato compromettono la pacifica convivenza”.

Nella lettera si sottolinea inoltre che “il diritto fondamentale al culto è già ampiamente garantito dalla moschea regolarizzata di Via Emilia”, motivo per cui “non vi è alcuna giustificazione teologica per mantenere un ambiente non sicuro e non conforme alle normative urbanistiche e antincendio italiane”.

Bouhlaoui definisce la Fatwa “una pietra miliare”, sostenendo che il provvedimento possa offrire all’amministrazione “uno scudo cruciale”, eliminando il rischio che eventuali interventi vengano “pretestuosamente etichettati come islamofobia o come una violazione della libertà religiosa”.

Il ricercatore annuncia infine che il documento sarà tradotto in italiano, arabo, bengalese e inglese e diffuso direttamente ai fedeli “affinché possano prendere decisioni informate e rispettose dell’ordine pubblico”.