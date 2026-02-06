Altarimini

Febbraio al Teatro Sociale di Novafeltria: risate con i clown e magia dei burattini

Si apre il ricco programma di febbraio del Teatro Sociale

A cura di Michela Alessi Redazione
06 febbraio 2026 11:16
Febbraio al Teatro Sociale di Novafeltria: risate con i clown e magia dei burattini -
Novafeltria
Eventi
Condividi

Si apre il ricco programma di febbraio del Teatro Sociale con due spettacoli da non perdere, rivolti ad un pubblico di tutte le età:

Venerdì 6 febbraio alle ore 21 la maestria dei clown di Teatro Necessario in uno spettacolo rivolto a tutte le età che ci invita a compiere un atto catartico: ridere insieme! E domenica 8 febbraio alle 17 per il programma Sciroppo di Teatro torna in scena a Novafeltria il comico e poetico teatro d'arte del Teatro Medico Ipnotico di Patrizio Dall'Argine. Per entrambi gli spettacoli ci sono ancora biglietti disponibili.

Clown in libertà è un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre buffi, simpatici e ‘talentuosi’ clown che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione. I tre vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire ed infine conquistare il pubblico. Cercano con ogni mezzo di sorprenderlo: ecco quindi sequenze di mano a mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria e ancora evoluzioni e piramidi.

La musica è la vera colonna portante dell’azione, l’intero spettacolo risulta così come un grande viaggio musicale che non si interrompe ‘quasi’ mai, nemmeno durante le acrobazie più impensabili. Clown in libertà, di e con Leonardo Adorni Jacopo Maria Bianchini Alessandro Mori, produzione Teatro Necessario. Gli spettacoli di Teatro Necessario (Parma) combinano in scena arti circensi, tecniche teatrali, mimo, danza e musica. La sua poetica scenica si basa sulla potenza comica del linguaggio non verbale, combinata alla musica, sempre suonata dal vivo. Un circo popolare e raffinato che si avvale di codici e registri capaci di aprire ad una comunicazione largamente inclusiva, motivo per cui le creazioni di Teatro Necessario sono diffusamente esportate all’estero e hanno preso parte alle più importanti vetrine vincendo premi e menzioni italiani ed internazionali.

Domenica 8 febbraio, ore 17 Teatro Medico Ipnotico Il compleanno della Polonia, uno spettacolo di burattini - consigliato dai 5 anni ma adatto anche alle persone adulte.

Una famiglia di burattini emiliani si trasferisce in città: Sandrone, Polonia e Sgorghiguelo portano con sé abitudini contadine e un’irresistibile vena grottesca. Tra divieti e stranezze, nasce un sabba condominiale esilarante e surreale. Burattinaio_Patrizio Dall’Argine Assistente _Veronica Ambrosini

Burattini, scene, costumi_Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini, Dania Bonora. Il Teatro Medico Ipnotico è una compagnia di Teatro d’Arte di Burattini. Patrizio Dall’Argine si occupa dei soggetti, dei testi, dell’intaglio delle teste e della pittura delle scene. Veronica Ambrosini è assistente di baracca e si occupa dell’ideazione e della confezione dei costumi dei burattini, della costruzione di pupazzi, dell’amministrazione e dell’organizzazione della compagnia.

Dalla fondazione nel 2009 ad oggi la compagnia ha realizzato 40 creazioni tra spettacoli e performance. Il repertorio attuale è di 18 titoli, quattro di questi con musica suonata dal vivo. Le recite vengono fatte in luoghi e situazioni diverse: teatri, piazze, circoli ricreativi e culturali, parchi, per un pubblico di bambini, ragazzi e adulti. I burattini possono essere qualcosa di piu' di un intrattenimento per bambini o un passatempo per privilegiati, il loro e' un teatro popolare che ha la non comune capacita' di unire le generazioni.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini