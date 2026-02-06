Febbraio al Teatro Sociale di Novafeltria: risate con i clown e magia dei burattini

Si apre il ricco programma di febbraio del Teatro Sociale

Si apre il ricco programma di febbraio del Teatro Sociale con due spettacoli da non perdere, rivolti ad un pubblico di tutte le età:



Venerdì 6 febbraio alle ore 21 la maestria dei clown di Teatro Necessario in uno spettacolo rivolto a tutte le età che ci invita a compiere un atto catartico: ridere insieme! E domenica 8 febbraio alle 17 per il programma Sciroppo di Teatro torna in scena a Novafeltria il comico e poetico teatro d'arte del Teatro Medico Ipnotico di Patrizio Dall'Argine. Per entrambi gli spettacoli ci sono ancora biglietti disponibili.

Clown in libertà è un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre buffi, simpatici e ‘talentuosi’ clown che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione. I tre vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire ed infine conquistare il pubblico. Cercano con ogni mezzo di sorprenderlo: ecco quindi sequenze di mano a mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria e ancora evoluzioni e piramidi.

La musica è la vera colonna portante dell’azione, l’intero spettacolo risulta così come un grande viaggio musicale che non si interrompe ‘quasi’ mai, nemmeno durante le acrobazie più impensabili. Clown in libertà, di e con Leonardo Adorni Jacopo Maria Bianchini Alessandro Mori, produzione Teatro Necessario. Gli spettacoli di Teatro Necessario (Parma) combinano in scena arti circensi, tecniche teatrali, mimo, danza e musica. La sua poetica scenica si basa sulla potenza comica del linguaggio non verbale, combinata alla musica, sempre suonata dal vivo. Un circo popolare e raffinato che si avvale di codici e registri capaci di aprire ad una comunicazione largamente inclusiva, motivo per cui le creazioni di Teatro Necessario sono diffusamente esportate all’estero e hanno preso parte alle più importanti vetrine vincendo premi e menzioni italiani ed internazionali.

Domenica 8 febbraio, ore 17 Teatro Medico Ipnotico Il compleanno della Polonia, uno spettacolo di burattini - consigliato dai 5 anni ma adatto anche alle persone adulte.

Una famiglia di burattini emiliani si trasferisce in città: Sandrone, Polonia e Sgorghiguelo portano con sé abitudini contadine e un’irresistibile vena grottesca. Tra divieti e stranezze, nasce un sabba condominiale esilarante e surreale. Burattinaio_Patrizio Dall’Argine Assistente _Veronica Ambrosini

Burattini, scene, costumi_Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini, Dania Bonora. Il Teatro Medico Ipnotico è una compagnia di Teatro d’Arte di Burattini. Patrizio Dall’Argine si occupa dei soggetti, dei testi, dell’intaglio delle teste e della pittura delle scene. Veronica Ambrosini è assistente di baracca e si occupa dell’ideazione e della confezione dei costumi dei burattini, della costruzione di pupazzi, dell’amministrazione e dell’organizzazione della compagnia.

Dalla fondazione nel 2009 ad oggi la compagnia ha realizzato 40 creazioni tra spettacoli e performance. Il repertorio attuale è di 18 titoli, quattro di questi con musica suonata dal vivo. Le recite vengono fatte in luoghi e situazioni diverse: teatri, piazze, circoli ricreativi e culturali, parchi, per un pubblico di bambini, ragazzi e adulti. I burattini possono essere qualcosa di piu' di un intrattenimento per bambini o un passatempo per privilegiati, il loro e' un teatro popolare che ha la non comune capacita' di unire le generazioni.