Federchicca porta Spuma in piazza: oltre 200 riminesi scelgono la sua guida

Il periodico ideato da Federica Piersimoni, alias Federchicca, accompagna residenti e turisti alla scoperta di eventi, esperienze e appuntamenti della Riviera e dell’entroterra

La sua pagina Instagram da 68.500 follower e il canale social su cui pubblica una accurata agenda quotidiana dei principali eventi e appuntamenti in provincia di Rimini sono una vera e propria bussola dell’intrattenimento per residenti e turisti in cerca di occasioni di svago, divertimento o a sfondo culturale.

Da un paio d’anni, Federica Piersimoni, per tutti semplicemente Federchicca, si affida però anche alla vecchia carta e dà alle stampe un periodico coloratissimo e ricco di iniziative, interviste, focus, esperienze che ha ribattezzato “Spuma”.

Una pubblicazione fresca, divertente, da gustarsi sotto l’ombrellone, distribuita in bar, punti di interesse e luoghi di ritrovo. Un numero estivo distribuito domenica scorsa anche in Piazzale Kennedy nell’ultima delle tre giornate dell’edizione di “Dire, Mare, Mangiare”, con una formula originale e una speciale sinergia: grazie alla collaborazione con la Gelateria Montebianco di via Dei Martiri a Rivazzurra, dalle 18 era infatti possibile ricevere la propria copia di Spuma insieme a una freschissima granita e a presentarsi all’appuntamento sono in tantissimi.

Sono state infatti oltre 200 le persone che si sono regalate una bella pausa nella canicola del Ferragosto e che si sono assicurate la “bussola” dell’estate della Riviera e dell’entroterra.



