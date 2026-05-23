Federica Moroni nella storia: record italiano e titolo tricolore nella 50 km

Sulla strada del Conero conquista il titolo italiano, il record nazionale e il primato mondiale W50

Il 21 febbraio 2026 si è svolta la 50km del Conero - 5° Memorial Mimmo Strazzullo, corsa su strada, valida quale Campionato Italiano 50km corsa su strada. La Campionessa Italiana è Federica Moroni con record italiano di 3h24’, precedendo Sara Ceccolini 3h24’23” e Sarah Giomi 3h26’37”. Il Campione italiano è Alessio Terrasi con il crono di 2h55’50” precedendo Dario Pietro Ferrante 2h56’54” e Giacomo Ambrosini 3h10’41”. Da menzionare Adriano Leidi (Podistica Solidarietà) Campione Italiano M85, tra i meno giovani, con il crono di 6h12’09”.

Federica, con questa prestazione, ha ottenuto il record italiano ed è al primo posto nella classifica tutti i tempi in Italia nella 50km donne. Il precedente record italiano era di Laura Gotti 3h24'10”, ottenuto il 25 aprile 2017 a Castel Bolognese. Sara Ceccolini con 3h24’23” risulta essere al 3° posto. Federica ha anche ottenuto il record del mondo categoria W50; infatti, nella classifica di tutti i tempi 50km donne Categoria W50 risulta essere al primo posto seguita dalla giapponese Mai Fujisawa 3h27’16” il 25 aprile 2025 a Castel Bolognese e dalla sudafricana Collen Reuck 3h27’38” il 26 marzo 2016 a Cape Town (RSA).

Federica, congratulazioni per la vittoria e il record nella 50 km, te lo aspettavi? Non mi aspettavo il risultato conseguito, sono in una fase complessa della mia vita, ho fatto passaggio di ruolo alle scuole medie, quindi una piattaforma da seguire, gestire ragazzi e genitori, ero tentata di smettere. Mi sono presentata con leggerezza senza aspettarmi nulla. Non ero informata sul record italiano. Abbiamo avuto la fortuna di stare unite e aiutarci coprendoci dal vento. Al 38° km provato ad allungare il passo controvento, non è stato facile, ero disidratata, ho avuto i crampi, ho vinto ma mi ha quasi recuperato l’amica di Rimini Sara Ceccolini e se la gara fosse stata più lunga avrebbe vinto lei.

Quando hai capito di poter vincere e stabilire il record italiano? Non avevo assolutamente idea di vincere e non sapevo proprio quale fosse il record italiano, non ho neanche sentito che Danny Frisoni lo annunciasse. L’ho scoperto a posteriori dopo la gara sentendo il video.

Hai avuto momenti di crisi? Stranamente questa volta non ho avuto momenti di crisi.

Come ti sei alimentata prima, durante e dopo? L’alimentazione è il mio problema più grosso, faccio fatica a seguire le diete. Parto con i buoni propositi di stare attenta, tentazioni continue, non ho regole, sono il contrario di tutto, non faccio stretching, non faccio ginnastica, mi alimento come viene. Sono libera mentalmente, mi godo la corsa senza restrizioni. Non amo tutte quelle fisse alimentari, tante energie investite in queste regole che secondo me serve relativamente o forse mi voglio convincere di questo per non fare quello che fanno le altre. Durante la gara prendo soltanto gel e un po’ di sali e maltodestrine. La sera prima, cena a base di carboidrati e un po’ di proteine, patate. Ho dimenticato di prender i sali durante la gara e questo mi ha penalizzato sul finale. Quindi niente di trascendentale.

Pensi di poter migliorare il record nella 100km? Se penso di battere il record della 100km non so, se dovesse capitare bene, sono già molto contenta e soddisfatta così.

Quali sono stati gli allenamenti più importanti? I pensieri che mi aiutano sono sempre gli stessi. Durante le gare mi rivolgo alle persone care che mi stanno guardando dal cielo, i miei nonni e i miei amici e l’amico Fabrizio in carrozzina che spingevo, sento la presenza vicino a me ed è una grande energia, penso che mi spinga dal cielo.

Le persone a te vicine cosa dicono di questa prestazione? A Rimini, la mia città, non mi considerano tanto. Le mie amiche dicono che dovrei passare più tempo con loro. Non credo che mollerò per il momento anche se i pensieri ci sono, il buon Dio mi ha dato questo talento.

Cosa hai scoperto di te stessa in questa gara? Che il destino ha più fantasia di noi, la vita va sempre al contrario di quanto ci aspettiamo, quando meno ci crediamo ci riserva bellissime sorprese, soprattutto quando si dà tutto e io sembra che abbia dato tutto, anche di più. Poi ho imparato ancora una volta che i periodi di crisi si superano, ne ho avuto uno l’anno scorso in cui ho sbagliato delle gare importanti come il Passatore. Sono contenta di averci messo la faccia nel bene e nel male.

Il 24 maggio 2025, alla 50^ edizione della 100km del Passatore da Firenze a Faenza, tra le donne ha vinto Ilaria Bergaglio (7^ assoluta) 7h46’54”, precedendo Daniela Valgimigli 7h54’14”, Federica Moroni 7h58’29”. Il vincitore assoluto è stato Alessio Milani 6h50’30” precedendo Julien Nison 6h59’22”, e David Colgan 7h13’16”.

Pensi di essere un modello positivo per gli altri? In verità tengo a essere d’esempio ai miei alunni, anche stamattina ho detto loro di considerare i propri talenti, non trascurare i propri talenti, io ne ho scoperto uno a 42 anni, tutti abbiamo un talento in qualsiasi campo, nessuno ci deve fermare, è bene andare a fondo sulla nostra persona su ciò che si desidera. Ognuno di noi è una grande ricchezza. Non riesco a rendermi conto di tutto, porto la mia esperienza a scuola. Mi sento fortunata e auguro a tutti di seguire il proprio talento e sentirsi altrettanto fortunati.

Quali qualità personali ti hanno aiutato in questa prestazione? La collaborazione, ci siamo aiutate tanto nel gruppo. Quindi, si può essere rivali ma con classe e quando si respira un gruppo di coesione è tutto più bello, tutto più facile e soprattutto tutto più umano, altrimenti la competizione fine a se stessa è veramente triste, porterebbe tutti a smettere credo, aiutarsi è lo scopo della vita, collaborare, altrimenti non vivremmo neanche in una società civile. Questa corsa mi ha anche insegnato che ho energie delle quali non ero al corrente e, forse, ho anche imparato che, riposandosi due settimane, senza gareggiare, forse i risultati possono migliorare. È una cosa che faccio con molta fatica, perché mi sembra che ogni gara sia un buon allenamento, l’occasione per scoprire qualcosa di nuovo, visitare posti, incontrare gente; quindi, faccio fatica a sottrarmi alle competizioni soprattutto per questo.